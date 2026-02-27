Betrachtet man die Finanzkrise der Stadt Penzberg aus der Perspektive der Panoramasauna – mittlere Bankreihe, Toskana-Aufguss – dann muss man konstatieren: Es ist eine Krise de luxe, eine Pleite auf höchstem Niveau. Metallicblau schimmert die Fassade des Familienbads Piorama, das Ende 2023 eröffnet wurde und mit fast 39 Millionen Euro Baukosten samt Parkhaus nicht nur zu den teuersten, sondern auch zu den stilvollsten Bädern in Oberbayern zählt.