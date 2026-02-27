Betrachtet man die Finanzkrise der Stadt Penzberg aus der Perspektive der Panoramasauna – mittlere Bankreihe, Toskana-Aufguss – dann muss man konstatieren: Es ist eine Krise de luxe, eine Pleite auf höchstem Niveau. Metallicblau schimmert die Fassade des Familienbads Piorama, das Ende 2023 eröffnet wurde und mit fast 39 Millionen Euro Baukosten samt Parkhaus nicht nur zu den teuersten, sondern auch zu den stilvollsten Bädern in Oberbayern zählt.
Kommunalwahlen in BayernDie Finanzkrise der Stadt Penzberg: Pleite de luxe
Lesezeit: 5 Min.
Wie kann es sein, dass eine Stadt kein Geld hat, obwohl sie Standort einer florierenden Weltfirma mit 7700 Beschäftigten ist? Im oberbayerischen Penzberg hat die Kommunalpolitik offensichtlich den Überblick über Einnahmen und Ausgaben verloren.
Von Sebastian Beck, Penzberg
Kommunalwahl 2026 in Bayern:Das Drama der klammen Kommunen
Woher bekommen Bayerns Bezirke, Landkreise, Städte und Gemeinden ihr Geld? Wofür geben sie es aus? Und warum reicht es nicht? Ein Überblick über das Ausmaß und die Ursachen der Finanznot.
