Es gab ja so manche Überraschungen bei der bayerischen Kommunalwahl. Zum Beispiel wurde da im Bayerischen Wald ein Bürgermeister gewählt, der sich gar nicht hatte aufstellen lassen. Und in Unterfranken hatte sich ein Bürgermeister zwar als einziger Kandidat aufstellen lassen, aber wurde dann nicht gewählt. Und im Passauer Stadtrat hat ein Mann ein Comeback gefeiert, der einst mit Schimpf und Schande aus dem Freistaat nach Österreich vertrieben wurde: Sebastian Frankenberger.