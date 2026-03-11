Es gab ja so manche Überraschungen bei der bayerischen Kommunalwahl. Zum Beispiel wurde da im Bayerischen Wald ein Bürgermeister gewählt, der sich gar nicht hatte aufstellen lassen. Und in Unterfranken hatte sich ein Bürgermeister zwar als einziger Kandidat aufstellen lassen, aber wurde dann nicht gewählt. Und im Passauer Stadtrat hat ein Mann ein Comeback gefeiert, der einst mit Schimpf und Schande aus dem Freistaat nach Österreich vertrieben wurde: Sebastian Frankenberger.
Kommunalwahlen 2026Der Anti-Rauch-Rebell ist wieder da
Sebastian Frankenberger initiierte einst das Volksbegehren zum Nichtraucherschutz, verschwand dann von der Bildfläche – und sitzt jetzt für die FDP im Passauer Stadtrat. Ein Gespräch über alte Wunden, neue Visionen und sein Verhältnis zu Cannabis, Alkohol und Tempolimit.
Interview von Patrick Wehner
Kommunalwahlen in Bayern 2026:Freudenstein und Burger in Regensburg in der Stichwahl – Rother führt in Passau
CSU-Kandidatin Astrid Freudenstein führt nach der Wahl deutlich, muss aber gegen SPD-Bewerber Thomas Burger in die Stichwahl. Auch in Passau entscheidet das Rennen zwischen SPD und CSU in zwei Wochen.
