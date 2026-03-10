Landrat Martin Neumeyer (CSU) will jetzt mal was klarstellen, zwei Tage nach der Kommunalwahl, die ihm so herbe Verluste brachte. „Meine beiden Kinder sind in Mainburg geboren“, sagt er. „Ich bin vom Land und ich bin für kleine Krankenhäuser.“ Er sei auch absolut für das Krankenhaus Mainburg. Nur könne nicht alles so bleiben, wie es ist. „Früher lag man mit einem Blinddarm sieben Tage auf der Station, jetzt zwei oder weniger.“