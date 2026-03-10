Zum Hauptinhalt springen

KlinikschließungenWo Landräte und Bürgermeister wegen der Klinikreform abgestraft wurden

Lesezeit: 5 Min.

Mainburg ist einer der Klinikstandorte in Bayern, der von der Schließung bedroht war. Der zuständige Landrat Martin Neumeyer von der CSU musste jetzt bei den Kommunalwahlen heftige Einbußen hinnehmen.
Mainburg ist einer der Klinikstandorte in Bayern, der von der Schließung bedroht war. Der zuständige Landrat Martin Neumeyer von der CSU musste jetzt bei den Kommunalwahlen heftige Einbußen hinnehmen. Foto: Ilmtalklinik

Die Krankenhausreform zieht sich, die CSU hält das Thema lieber klein. In mehreren Kommunen haben kleinere Parteien das Thema besetzt – mit brutalen Folgen für Bürgermeister und Landräte.

Von Andreas Glas und Nina von Hardenberg

Landrat Martin Neumeyer (CSU) will jetzt mal was klarstellen, zwei Tage nach der Kommunalwahl, die ihm so herbe Verluste brachte. „Meine beiden Kinder sind in Mainburg geboren“, sagt er. „Ich bin vom Land und ich bin für kleine Krankenhäuser.“ Er sei auch absolut für das Krankenhaus Mainburg. Nur könne nicht alles so bleiben, wie es ist. „Früher lag man mit einem Blinddarm sieben Tage auf der Station, jetzt zwei oder weniger.“

