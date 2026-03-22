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Kommunalwahlen in BayernStichwahlen für Hunderte Posten in der Kommunalpolitik

Die Stichwahl findet von 8 bis 18 Uhr statt - in der Regel in denselben Wahlräumen wie am 8. März.
Die Stichwahl findet von 8 bis 18 Uhr statt - in der Regel in denselben Wahlräumen wie am 8. März. Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Kommunalwahlen, die Zweite: In 29 Landkreisen und mehr als 250 Städten und Gemeinden in Bayern sind die Wählerinnen und Wähler heute nochmals aufgefordert, ihre Stimmen abzugeben. Die Entwicklungen im Liveblog.

Von SZ-Autorinnen und -Autoren

Wir verwenden für unseren Liveblog neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, epd und KNA.

Wichtige Updates
Wo es im Süden interessant wird
Hochspannung in Franken
Die Wahllokale sind wieder offen
Verena Wolff
Verena Wolff

Wo es im Süden interessant wird

Die CSU muss auch im Süden und Südosten des Freistaats um Ämter kämpfen. In Augsburg führt Eva Weber (CSU) mit 34 Prozent gegen Florian Freund (SPD) mit 19,9 Prozent, hat aber deutlich an Zustimmung verloren. Die Freien Wähler könnten der CSU mehrere Landkreise abhnehmen, darunter das Oberallgäu und möglicherweise das Berchtesgadener Land. Ein Überblick.
Kommunalwahlen in Bayern: Hier finden die spannendsten Stichwahlen statt
Vor allem für die CSU geht es bei der Kommunalwahl um viel. Ein Überblick über die spannendsten Stichwahlen im Süden und Südosten des Freistaats.
www.sueddeutsche.de
Olaf Przybilla
Olaf Przybilla

Hochspannung in Franken

In Aschaffenburg, Schweinfurt, Bayreuth, Hof, Erlangen und Nürnberg stehen heute sechs Duelle bevor, sechsmal CSU gegen SPD, sechsmal kann sich keiner der Duellierenden sicher sein. Und dann gibt es da noch die Sonderfälle Bamberg, Ansbach und Kulmbach. Ein Rundblick.
Stichwahlen in Bayern: So spannend war es in Franken schon lange nicht mehr
In Frankens großen Städten kann am Sonntag Historisches passieren, etwa in Aschaffenburg und Nürnberg. Sogar noch spannender ist es in Bamberg.
www.sueddeutsche.de
Deniz Aykanat
Deniz Aykanat

How to... Bürgermeister

Haben Sie sich eigentlich schonmal gefragt, wie man das wird? Bürgermeisterin oder Bürgermeister? Klar, man muss gewählt werden. Aber die Frauen und Männer kommen ja aus den verschiedensten Berufen in ihr Amt. Und dann müssen sie alles Mögliche lernen, um für den neuen Job gewappnet zu sein. Dafür gibt es tatsächlich Seminare. Lena Luisa Jaumann hat Neu-Bürgermeistern in bad Kissingen über die Schulter geschaut.
Crashkurs in Bayern: Von der Krankenschwester zur Bürgermeisterin
Bürgermeisterin sein - wie geht das eigentlich? In Bad Kissingen bereiten sich 50 frisch gewählte Amtsträger in einem Intensiv-Seminar auf die Herausforderungen der Kommunalpolitik vor.
www.sueddeutsche.de
Verena Wolff
Verena Wolff

So hat Bayern gewählt

Wenn Sie sich noch mal vor Augen führen wollen, wie vor zwei Wochen gewählt wurde - bitteschön. Unsere Datenkollegen haben die Ergebnisse in übersichtlichen Grafiken zusammengefasst.
Kommunalwahlen 2026 in Bayern: Die Ergebnisse
Wer sind die neu gewählten Bürgermeister und Landräte, wo kommt es zu zu einer Stichwahl und welche Mehrheiten gibt es in den Stadträten und Kreistagen? Ein Überblick in Karten und Grafiken.
www.sueddeutsche.de
Verena Wolff
Verena Wolff

Die Wahllokale sind wieder offen

Wer sich nicht für die Briefwahl entschieden hat, kann heute an der Urne wählen - wie immer von 8 bis 18 Uhr. Diesmal ist das Papier in aller Regel übersichtlicher - im Vergleich zu den zahlreichen und teils riesigen Wahlzetteln, die man vor zwei Wochen ausfüllen musste.

Insgesamt stehen in 29 Landkreisen und in mehr als 250 Städten und Gemeinden Stichwahlen um Landrats-, Oberbürgermeister- und Bürgermeister-Posten an. Überall dort, wo im ersten Wahlgang am 8. März kein Bewerber und keine Bewerberin mehr als 50 Prozent der Stimmen holte. Hier gehen nun die Erst- und Zweitplatzierten noch einmal direkt gegeneinander ins Rennen.
Frei und geheim: Der Sichtschutz rund um die Tische sorgt für die nötige Anonymität.
Frei und geheim: Der Sichtschutz rund um die Tische sorgt für die nötige Anonymität. Peter Kneffel/dpa
Verena Wolff
Verena Wolff

Und nun öffnet der Liveblog wieder

Herzlich willkommen zu Teil zwei dieser Kommunalwahlen. Heute finden Stichwahlen um mehr als 200 Mandate im Freistaat statt. Wir informieren Sie über das, was in den vergangenen zwei Wochen passiert ist und von überall, wo es heute Abend spannend wird.
Verena Wolff
Verena Wolff

Der Liveblog schließt

Wir schließen diesen Liveblog nun und danken für Ihr Interesse. Wenn Sie sich zu dem Thema weiter informieren wollen: Wir haben alle unsere Artikel auf der Themenseite zu den Kommunalwahlen gebündelt. Auch in den kommenden Tagen lesen Sie natürlich Interessantes von unseren Korrespondenten zur Wahl auf der Homepage und der Bayern-Ressortseite.

Und: Keine Sorge, schon in knapp zwei Wochen lesen wir uns wieder - denn im Freistaat gibt es ja zahlreiche Stichwahlen am 22. März. Bis dahin!
Florian Zick
Florian Zick

Zwei Kumpel werden für zwei Wochen zu Rivalen

In Bamberg sind der Grünen-Kandidat Jonas Glüsenkamp und SPD-Mann Sebastian Niedermaier voll des Lobes füreinander. Nun konkurrieren sie in der Stadt um den OB-Posten. Die CSU zerfleischt sich unterdessen nach der Pleite von Melanie Huml. Dort geben sich Stadtratsfraktion und Kreisverband wechselseitig die Schuld für die bittere Niederlage.
Stichwahl in Bamberg: Zwei Kumpel sind nun Rivalen für zwei Wochen
Mit Jonas Glüsenkamp von den Grünen und Sebastian Niedermaier von der SPD stehen zwei Männer in der Stichwahl, die voll des Lobes füreinander sind.
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Birgit Goormann-Prugger
Birgit Goormann-Prugger

Grüne im Aufwind, SPD unter Druck

Grüne wie SPD sind stolz auf starke Einzelkandidaten. Zahlreiche Rathäuser sind aber noch umkämpft. Ein Überblick über die ersten Ergebnisse und überraschende Trends von Nina von Hardenberg Lena Luisa Jaumann und Johann Osel. 
Kommunalwahlen in Bayern: Grüne im Aufwind, SPD unter Druck
Grüne wie SPD sind stolz auf starke Einzelkandidaten. Zahlreiche Rathäuser sind aber noch umkämpft. Ein Überblick über die ersten Ergebnisse und überraschende Trends.
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Max Weinhold Hernandez
Max Weinhold Hernandez

Für SPD und Linke: Mutter und Tochter ziehen gemeinsam in Stadtrat ein 

In Herzogenaurach findet die Geschichte der Kommunalpolitikerinnenfamilie Wüstner eine Fortsetzung: Doris Wüstner, 80, war in der mittelfränkischen Stadt als CSU-Politikerin einst zwölf Jahre stellvertretende Bürgermeisterin, seit 2014 sitzt ihre Schwiegertochter Sandra Wüstner für die SPD im Stadtrat. Am Sonntag nun stand deren Tochter Joy Wüstner, 20, erstmals zur Wahl und schaffte als Linken-Kandidatin den Einzug in das Gremium, in dem sie künftig auf ihre Mutter treffen wird – auch die 54-Jährige zog in den Stadtrat ein. Auf die Unterstützung ihrer Schwieger- beziehungsweise Großmutter konnten die Frauen dabei übrigens nicht zählen, wie Doris Wüstner vor der Wahl im SZ-Gespräch angekündigt hatte
Eine Familie, drei Parteien: Zu Besuch bei den Wüstners in Herzogenaurach
Die Oma früher CSU-Politikerin, die Mutter SPD-Stadträtin und die Tochter jetzt Linken-Kandidatin. Ein Interview über drei Generationen hinweg.
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Birgit Goormann-Prugger
Birgit Goormann-Prugger

Die AfD setzt sich in Bayern fest


In Kreistagen und Stadträten legt die Bayern-AfD deutlich zu: Nach der ersten Enttäuschung feiert die Rechtsaußen-Partei ihre neue Stärke in den Kommunalparlamenten. Thomas Balbierer, Andreas Glas und Johann Osel haben sich das genau angeschaut.


Kommunalwahlen: Die AfD hat starke Zugewinne und setzt sich in Bayern fest
Die Rechtsaußen-Partei gewinnt zwar keine herausragenden Posten, wird, aber vielerorts zweitstärkste Kraft. Die CSU grenzt sich ab, die FW sind weniger deutlich.
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Birgit Goormann-Prugger
Birgit Goormann-Prugger

Söder und Aiwanger reklamieren Sieg bei der Kommunalwahl

Am Tag nach der Kommunalwahl triumphiert Aiwanger angesichts des guten Abschneidens bei den Landratswahlen. Auf die Stichwahl blickt der Parteichef kampfeslustig – und nimmt die Landtagswahl in den Blick. Und Söder? Eine Analyse von Johann Osel und Thomas Balbierer.


Kommunalwahl in Bayern: Wie Söder und Aiwanger den Wahlsieg für sich reklamieren
Am Tag nach der Wahl demonstrieren die Chefs von CSU und Freien Wählern Zufriedenheit. Entscheiden werden jedoch die Stichwahlen am 22. März.
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Birgit Goormann-Prugger
Birgit Goormann-Prugger

Mittelsinn: Der einzige Bürgermeister-Kandidat wird nicht gewählt 

Der Bürgermeister-Kandidat im fränkischen Mittelsinn, Philipp Kuhn, hatte sich am Sonntag auf einen entspannten Abend eingestellt. Denn er war der einzige Kandidat.
Doch es kam dann ganz anders als er sich das gedacht hatte. Bürgermeister wurde er nämlich trotzdem nicht. Olaf Przybilla ist dem nachgegangen.

Bürgermeisterwahl in Mittelsinn: Ein einziger Kandidat – und er wird nicht gewählt
Bei nur einem einzigen Kandidaten schien alles klar zu sein am Wahlabend. Nur: Bürgermeister wurde er nicht. Nicht der einzige Fall dieser Art.
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Matthias Köpf
Matthias Köpf

Diese Ordensleute sind in Gemeinderäten

Auch Ordensleute haben erfolgreich kandidiert: So verteidigten Benediktiner aus dem unterfränkischen Münsterschwarzach sowie aus den oberbayerischen Orten Sankt Ottilien und Scheyern ihre Plätze in ihrem jeweiligen Gemeinderat. In Schwarzach am Main erzielte die Liste Abtei des Klosters Münsterschwarzach 6,2 Prozent der abgegebenen Stimmen. Ein Platz im Gemeinderat geht somit an Pater Christoph Gerhard, Geschäftsführer der Verlags-GmbH Vier Türme und Cellerar, also Wirtschaftsverwalter des Klosters. In Eresing holte die Wählergemeinschaft Sankt Ottilien 9,2 Prozent der Stimmen. Gewählt ist Pater Tassilo Lengger, der lange die Landwirtschaft seiner Abtei führte. In Scheyern gehört Pater Lukas Christoph Wirth dem Gemeinderat für die Liste CSU/Bürgerblock Scheyern an, die 37,9 Prozent der Stimmen bekam. Wirth ist Geschäftsführer der Klosterbier Vertriebs GmbH und Cellerar.

Das kommunalpolitische Engagement der Benediktiner ist nach Angaben des Internetportals katholisch.de eine Besonderheit. Eigentlich verbietet demnach das Kirchenrecht Geistlichen die Übernahme öffentlicher Ämter, die eine „Teilhabe an der Ausübung weltlicher Gewalt“ mit sich bringen. Zur vorvergangenen Wahl sagte Pater Christoph Gerhard dem Portal, dass es im Gemeinderat allerdings nicht um Parteipolitik, sondern um Bürgerbeteiligung und Mitverantwortung gehe. Daher sei eine Kandidatur möglich, so der Ordensmann.
Deniz Aykanat
Deniz Aykanat

Auf einen Blick: Die Ergebnisse auf der Bayern-Karte

Das Auszählen ist bei einer Kommunalwahl sehr viel langwieriger als etwa bei einer Landtagswahl. Deshalb wird es sicherlich noch bis Mittwoch dauern, bis ein amtliches Endergebnis feststeht. Die untenstehenden Karten werden deshalb von unserem Daten-Team fortlaufend aktualisiert. 
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