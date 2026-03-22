Wir verwenden für unseren Liveblog neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, epd und KNA.
Wichtige Updates
Wo es im Süden interessant wird
Hochspannung in Franken
Die Wahllokale sind wieder offen
Wo es im Süden interessant wird
Die CSU muss auch im Süden und Südosten des Freistaats um Ämter kämpfen. In Augsburg führt Eva Weber (CSU) mit 34 Prozent gegen Florian Freund (SPD) mit 19,9 Prozent, hat aber deutlich an Zustimmung verloren. Die Freien Wähler könnten der CSU mehrere Landkreise abhnehmen, darunter das Oberallgäu und möglicherweise das Berchtesgadener Land. Ein Überblick.
Hochspannung in Franken
In Aschaffenburg, Schweinfurt, Bayreuth, Hof, Erlangen und Nürnberg stehen heute sechs Duelle bevor, sechsmal CSU gegen SPD, sechsmal kann sich keiner der Duellierenden sicher sein. Und dann gibt es da noch die Sonderfälle Bamberg, Ansbach und Kulmbach. Ein Rundblick.
How to... Bürgermeister
Haben Sie sich eigentlich schonmal gefragt, wie man das wird? Bürgermeisterin oder Bürgermeister? Klar, man muss gewählt werden. Aber die Frauen und Männer kommen ja aus den verschiedensten Berufen in ihr Amt. Und dann müssen sie alles Mögliche lernen, um für den neuen Job gewappnet zu sein. Dafür gibt es tatsächlich Seminare. Lena Luisa Jaumann hat Neu-Bürgermeistern in bad Kissingen über die Schulter geschaut.
So hat Bayern gewählt
Wenn Sie sich noch mal vor Augen führen wollen, wie vor zwei Wochen gewählt wurde - bitteschön. Unsere Datenkollegen haben die Ergebnisse in übersichtlichen Grafiken zusammengefasst.
Die Wahllokale sind wieder offen
Wer sich nicht für die Briefwahl entschieden hat, kann heute an der Urne wählen - wie immer von 8 bis 18 Uhr. Diesmal ist das Papier in aller Regel übersichtlicher - im Vergleich zu den zahlreichen und teils riesigen Wahlzetteln, die man vor zwei Wochen ausfüllen musste.
Insgesamt stehen in 29 Landkreisen und in mehr als 250 Städten und Gemeinden Stichwahlen um Landrats-, Oberbürgermeister- und Bürgermeister-Posten an. Überall dort, wo im ersten Wahlgang am 8. März kein Bewerber und keine Bewerberin mehr als 50 Prozent der Stimmen holte. Hier gehen nun die Erst- und Zweitplatzierten noch einmal direkt gegeneinander ins Rennen.
Insgesamt stehen in 29 Landkreisen und in mehr als 250 Städten und Gemeinden Stichwahlen um Landrats-, Oberbürgermeister- und Bürgermeister-Posten an. Überall dort, wo im ersten Wahlgang am 8. März kein Bewerber und keine Bewerberin mehr als 50 Prozent der Stimmen holte. Hier gehen nun die Erst- und Zweitplatzierten noch einmal direkt gegeneinander ins Rennen.
Frei und geheim: Der Sichtschutz rund um die Tische sorgt für die nötige Anonymität. Peter Kneffel/dpa
Und nun öffnet der Liveblog wieder
Herzlich willkommen zu Teil zwei dieser Kommunalwahlen. Heute finden Stichwahlen um mehr als 200 Mandate im Freistaat statt. Wir informieren Sie über das, was in den vergangenen zwei Wochen passiert ist und von überall, wo es heute Abend spannend wird.
Der Liveblog schließt
Wir schließen diesen Liveblog nun und danken für Ihr Interesse. Wenn Sie sich zu dem Thema weiter informieren wollen: Wir haben alle unsere Artikel auf der Themenseite zu den Kommunalwahlen gebündelt. Auch in den kommenden Tagen lesen Sie natürlich Interessantes von unseren Korrespondenten zur Wahl auf der Homepage und der Bayern-Ressortseite.
Und: Keine Sorge, schon in knapp zwei Wochen lesen wir uns wieder - denn im Freistaat gibt es ja zahlreiche Stichwahlen am 22. März. Bis dahin!
Und: Keine Sorge, schon in knapp zwei Wochen lesen wir uns wieder - denn im Freistaat gibt es ja zahlreiche Stichwahlen am 22. März. Bis dahin!
Zwei Kumpel werden für zwei Wochen zu Rivalen
In Bamberg sind der Grünen-Kandidat Jonas Glüsenkamp und SPD-Mann Sebastian Niedermaier voll des Lobes füreinander. Nun konkurrieren sie in der Stadt um den OB-Posten. Die CSU zerfleischt sich unterdessen nach der Pleite von Melanie Huml. Dort geben sich Stadtratsfraktion und Kreisverband wechselseitig die Schuld für die bittere Niederlage.
Grüne im Aufwind, SPD unter Druck
Grüne wie SPD sind stolz auf starke Einzelkandidaten. Zahlreiche Rathäuser sind aber noch umkämpft. Ein Überblick über die ersten Ergebnisse und überraschende Trends von Nina von Hardenberg Lena Luisa Jaumann und Johann Osel.
Für SPD und Linke: Mutter und Tochter ziehen gemeinsam in Stadtrat ein
In Herzogenaurach findet die Geschichte der Kommunalpolitikerinnenfamilie Wüstner eine Fortsetzung: Doris Wüstner, 80, war in der mittelfränkischen Stadt als CSU-Politikerin einst zwölf Jahre stellvertretende Bürgermeisterin, seit 2014 sitzt ihre Schwiegertochter Sandra Wüstner für die SPD im Stadtrat. Am Sonntag nun stand deren Tochter Joy Wüstner, 20, erstmals zur Wahl und schaffte als Linken-Kandidatin den Einzug in das Gremium, in dem sie künftig auf ihre Mutter treffen wird – auch die 54-Jährige zog in den Stadtrat ein. Auf die Unterstützung ihrer Schwieger- beziehungsweise Großmutter konnten die Frauen dabei übrigens nicht zählen, wie Doris Wüstner vor der Wahl im SZ-Gespräch angekündigt hatte.
Die AfD setzt sich in Bayern fest
In Kreistagen und Stadträten legt die Bayern-AfD deutlich zu: Nach der ersten Enttäuschung feiert die Rechtsaußen-Partei ihre neue Stärke in den Kommunalparlamenten. Thomas Balbierer, Andreas Glas und Johann Osel haben sich das genau angeschaut.
Söder und Aiwanger reklamieren Sieg bei der Kommunalwahl
Am Tag nach der Kommunalwahl triumphiert Aiwanger angesichts des guten Abschneidens bei den Landratswahlen. Auf die Stichwahl blickt der Parteichef kampfeslustig – und nimmt die Landtagswahl in den Blick. Und Söder? Eine Analyse von Johann Osel und Thomas Balbierer.
Mittelsinn: Der einzige Bürgermeister-Kandidat wird nicht gewählt
Der Bürgermeister-Kandidat im fränkischen Mittelsinn, Philipp Kuhn, hatte sich am Sonntag auf einen entspannten Abend eingestellt. Denn er war der einzige Kandidat.
Doch es kam dann ganz anders als er sich das gedacht hatte. Bürgermeister wurde er nämlich trotzdem nicht. Olaf Przybilla ist dem nachgegangen.
Doch es kam dann ganz anders als er sich das gedacht hatte. Bürgermeister wurde er nämlich trotzdem nicht. Olaf Przybilla ist dem nachgegangen.
Diese Ordensleute sind in Gemeinderäten
Auch Ordensleute haben erfolgreich kandidiert: So verteidigten Benediktiner aus dem unterfränkischen Münsterschwarzach sowie aus den oberbayerischen Orten Sankt Ottilien und Scheyern ihre Plätze in ihrem jeweiligen Gemeinderat. In Schwarzach am Main erzielte die Liste Abtei des Klosters Münsterschwarzach 6,2 Prozent der abgegebenen Stimmen. Ein Platz im Gemeinderat geht somit an Pater Christoph Gerhard, Geschäftsführer der Verlags-GmbH Vier Türme und Cellerar, also Wirtschaftsverwalter des Klosters. In Eresing holte die Wählergemeinschaft Sankt Ottilien 9,2 Prozent der Stimmen. Gewählt ist Pater Tassilo Lengger, der lange die Landwirtschaft seiner Abtei führte. In Scheyern gehört Pater Lukas Christoph Wirth dem Gemeinderat für die Liste CSU/Bürgerblock Scheyern an, die 37,9 Prozent der Stimmen bekam. Wirth ist Geschäftsführer der Klosterbier Vertriebs GmbH und Cellerar.
Das kommunalpolitische Engagement der Benediktiner ist nach Angaben des Internetportals katholisch.de eine Besonderheit. Eigentlich verbietet demnach das Kirchenrecht Geistlichen die Übernahme öffentlicher Ämter, die eine „Teilhabe an der Ausübung weltlicher Gewalt“ mit sich bringen. Zur vorvergangenen Wahl sagte Pater Christoph Gerhard dem Portal, dass es im Gemeinderat allerdings nicht um Parteipolitik, sondern um Bürgerbeteiligung und Mitverantwortung gehe. Daher sei eine Kandidatur möglich, so der Ordensmann.
Das kommunalpolitische Engagement der Benediktiner ist nach Angaben des Internetportals katholisch.de eine Besonderheit. Eigentlich verbietet demnach das Kirchenrecht Geistlichen die Übernahme öffentlicher Ämter, die eine „Teilhabe an der Ausübung weltlicher Gewalt“ mit sich bringen. Zur vorvergangenen Wahl sagte Pater Christoph Gerhard dem Portal, dass es im Gemeinderat allerdings nicht um Parteipolitik, sondern um Bürgerbeteiligung und Mitverantwortung gehe. Daher sei eine Kandidatur möglich, so der Ordensmann.
Auf einen Blick: Die Ergebnisse auf der Bayern-Karte
Das Auszählen ist bei einer Kommunalwahl sehr viel langwieriger als etwa bei einer Landtagswahl. Deshalb wird es sicherlich noch bis Mittwoch dauern, bis ein amtliches Endergebnis feststeht. Die untenstehenden Karten werden deshalb von unserem Daten-Team fortlaufend aktualisiert.