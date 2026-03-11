Zum Hauptinhalt springen

MeinungKommunalwahlen in BayernEinen echten Wahlsieg gab es für die CSU lange nicht

Portrait undefined Thomas Balbierer

Kommentar von Thomas Balbierer

Lesezeit: 2 Min.

Ob Bundes-, Landes- oder Kommunalwahlen: Die CSU, einst alles dominierende Staatspartei, ist in der bald zehnjährigen Ära von Parteichef Markus Söder auf ein gutes Normalmaß geschrumpft
Ob Bundes-, Landes- oder Kommunalwahlen: Die CSU, einst alles dominierende Staatspartei, ist in der bald zehnjährigen Ära von Parteichef Markus Söder auf ein gutes Normalmaß geschrumpft Foto: Imago/Revierfoto

Bei der Kommunalwahl fährt die Partei von Markus Söder ein durchwachsenes Ergebnis ein. Sein Erfolg besteht seit Jahren darin, schlimme Niederlagen zu verhindern. Aufwärts geht es nur bei anderen.

Die politische Landschaft Bayerns hat sich nach dieser Kommunalwahl nachhaltig verändert. Die CSU bleibt zwar mit 32,5 Prozent in den 96 Kreisen und kreisfreien Städten stärkste Kraft. Doch auch bei dieser Wahl sinken die Ergebnisse für die Partei, gleichwohl nicht drastisch. Ob Bundes-, Landes- oder Kommunalwahlen: Die CSU, einst alles dominierende Staatspartei, ist in der bald zehnjährigen Ära von Parteichef Markus Söder auf ein gutes Normalmaß geschrumpft. Einen lupenreinen Wahlsieg gab es lange nicht für die erfolgsverwöhnte Partei.

