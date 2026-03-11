Die politische Landschaft Bayerns hat sich nach dieser Kommunalwahl nachhaltig verändert. Die CSU bleibt zwar mit 32,5 Prozent in den 96 Kreisen und kreisfreien Städten stärkste Kraft. Doch auch bei dieser Wahl sinken die Ergebnisse für die Partei, gleichwohl nicht drastisch. Ob Bundes-, Landes- oder Kommunalwahlen: Die CSU, einst alles dominierende Staatspartei, ist in der bald zehnjährigen Ära von Parteichef Markus Söder auf ein gutes Normalmaß geschrumpft. Einen lupenreinen Wahlsieg gab es lange nicht für die erfolgsverwöhnte Partei.