Im vergangenen Jahrhundert war die CSU einmal eine Partei, vor der man sich in Acht nehmen musste. Wer sich in den Achtzigerjahren als Reporter in den Zigarettennebel ihrer Versammlungen wagte, den beschlich das Gefühl, als ob in Bayern das ganze Jahr über Starkbierzeit sei. Jedenfalls herrschte bis in die hinterletzte Wirtschaft hinein oft eine Stimmung, die sich am besten mit dem Satz zusammenfassen lässt: „Freinderl, mechst a Watschn?“