Vielerorts zweitstärkste KraftDie AfD setzt sich in Bayern fest

Von den Infoständen in den Fußgängerzonen aus wollte sich die AfD bei den Kommunalwahlen in ganz Bayern verbreiten.

Die AfD gewinnt bei den Kommunalwahlen zwar keine herausragenden Posten, verzeichnet aber die meisten Zugewinne – und zwar flächendeckend. CSU-Chef Söder betont die Abgrenzung, bei FW-Chef Aiwanger klingt das weniger strikt.

Von Thomas Balbierer, Andreas Glas und Johann Osel

Eigentlich wollte es die AfD ja knallen lassen. Von der „blauen Welle“ war im Kommunalwahlkampf die Rede, von blauen Landräten und Bürgermeistern. So richtig geknallt hat es dann aber nicht. Am Ende kamen ihre Kandidatinnen und Kandidaten nicht mal in die Nähe einer Stichwahl. Nirgends. Trotzdem hat die AfD gewonnen. Ihr Erfolg kommt nur leiser daher.

