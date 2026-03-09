Eigentlich wollte es die AfD ja knallen lassen. Von der „blauen Welle“ war im Kommunalwahlkampf die Rede, von blauen Landräten und Bürgermeistern. So richtig geknallt hat es dann aber nicht. Am Ende kamen ihre Kandidatinnen und Kandidaten nicht mal in die Nähe einer Stichwahl. Nirgends. Trotzdem hat die AfD gewonnen. Ihr Erfolg kommt nur leiser daher.