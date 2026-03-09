Zum Hauptinhalt springen

Stichwahl in BambergZwei Kumpel sind nun Rivalen für zwei Wochen

Lesezeit: 4 Min.

Grünen-Kandidat Jonas Glüsenkamp (rechts) und SPD-Bewerber Sebastian Niedermaier begrüßen und beglückwünschen sich im Bamberger Rathaus.
Grünen-Kandidat Jonas Glüsenkamp (rechts) und SPD-Bewerber Sebastian Niedermaier begrüßen und beglückwünschen sich im Bamberger Rathaus. Max Weinhold Hernandez

Grünen-Kandidat Glüsenkamp und SPD-Mann Niedermaier sind voll des Lobes füreinander. Nun konkurrieren sie in Bamberg um den OB-Posten. Die CSU zerfleischt sich unterdessen nach der Pleite von Melanie Huml.

Von Max Weinhold Hernandez, Bamberg

Die Begrüßung fiel herzlich aus. Mit ausgebreiteten Armen schritt Jonas Glüsenkamp am Sonntagabend im Bamberger Rathaus auf Sebastian Niedermaier zu, dann klatschten die beiden Bewerber ein wie zwei Fußballkapitäne vor der Platzwahl, die sich aus etlichen Aufeinandertreffen kennen und schätzen. Sie umarmten sich, klopften einander auf die Schulter. Man konnte sich in diesem Moment auch gut vorstellen, wie diese beiden Männer zusammenspielen. Wie Rivalen wirkten sie jedenfalls nicht.

Zur SZ-Startseite

Kommunalwahlen in Bayern
:Was die ersten Ergebnisse für die Parteien bedeuten

CSU, Freie Wähler, AfD, Grüne, SPD – nach den ersten Zahlen machen alle einen ganz zufriedenen Eindruck. Vielerorts in Bayern wird es aber Stichwahlen geben. Und das amtliche Ergebnis für die Gremien steht ja noch aus. Eine erste Analyse.

SZ PlusVon Johann Osel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite