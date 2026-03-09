Die Begrüßung fiel herzlich aus. Mit ausgebreiteten Armen schritt Jonas Glüsenkamp am Sonntagabend im Bamberger Rathaus auf Sebastian Niedermaier zu, dann klatschten die beiden Bewerber ein wie zwei Fußballkapitäne vor der Platzwahl, die sich aus etlichen Aufeinandertreffen kennen und schätzen. Sie umarmten sich, klopften einander auf die Schulter. Man konnte sich in diesem Moment auch gut vorstellen, wie diese beiden Männer zusammenspielen. Wie Rivalen wirkten sie jedenfalls nicht.
Stichwahl in BambergZwei Kumpel sind nun Rivalen für zwei Wochen
Lesezeit: 4 Min.
Grünen-Kandidat Glüsenkamp und SPD-Mann Niedermaier sind voll des Lobes füreinander. Nun konkurrieren sie in Bamberg um den OB-Posten. Die CSU zerfleischt sich unterdessen nach der Pleite von Melanie Huml.
Von Max Weinhold Hernandez, Bamberg
