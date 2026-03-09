Die Begrüßung fiel herzlich aus. Mit ausgebreiteten Armen schritt Jonas Glüsenkamp am Sonntagabend im Bamberger Rathaus auf Sebastian Niedermaier zu, dann klatschten die beiden Bewerber ein wie zwei Fußballkapitäne vor der Platzwahl, die sich aus etlichen Aufeinandertreffen kennen und schätzen. Sie umarmten sich, klopften einander auf die Schulter. Man konnte sich in diesem Moment auch gut vorstellen, wie diese beiden Männer zusammenspielen. Wie Rivalen wirkten sie jedenfalls nicht.