12,2 Prozent der Stimmen hat die AfD bei den Kommunalwahlen in Bayern gesammelt, mehr als 700 Sitze besetzen ihre Kandidatinnen und Kandidaten künftig in den Kreistagen und Stadträten der kreisfreien Städte. Und auch in kleineren Gemeinden war die in Teilen rechtsextreme Partei erfolgreich. Über die Listen der AfD sind auch Menschen in die Gremien eingezogen, die sich offen mit Rechtsextremen zeigen oder in Berichten des bayerischen Verfassungsschutzes auftauchen. Das weckt bei einigen Kommunalpolitikern Befürchtungen.
Nach den Kommunalwahlen in BayernRechtsextreme im Gemeinderat
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Bei der Kommunalwahl in Bayern sind über die Listen der AfD auch Personen eingezogen, die gerne mit Rechtsextremen posieren. Wer sitzt jetzt da in den Kommunalparlamenten und wie gefährlich ist das?
Von Marius Antonini, Lena Luisa Jaumann und Valentin Kronberger
AfD in Bayern:„Wir können uns über nix beklagen“. Trotzdem wählen sie AfD.
In Bayern geht es den Menschen gut: Es gibt Jobs und Gemeinden, die sich neue Schwimmbäder und Feuerwehrhäuser leisten können. Und dennoch werden viele die AfD wählen. Warum ist das so? Eine Erkundung.
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