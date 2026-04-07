12,2 Prozent der Stimmen hat die AfD bei den Kommunalwahlen in Bayern gesammelt, mehr als 700 Sitze besetzen ihre Kandidatinnen und Kandidaten künftig in den Kreistagen und Stadträten der kreisfreien Städte. Und auch in kleineren Gemeinden war die in Teilen rechtsextreme Partei erfolgreich. Über die Listen der AfD sind auch Menschen in die Gremien eingezogen, die sich offen mit Rechtsextremen zeigen oder in Berichten des bayerischen Verfassungsschutzes auftauchen. Das weckt bei einigen Kommunalpolitikern Befürchtungen.