In die zweitgrößte Stadt Bayerns, nach Nürnberg , blicken die Parteien stets mit gesteigerter Aufmerksamkeit. Bei OB-Wahlen kam die CSU dort lange nicht über die Rolle des Herausforderers hinaus. Und als es ihr doch einmal gelang, den Oberbürgermeister zu stellen – 1996 wurde CSU-Mann Ludwig Scholz Rathauschef – übernahmen nach einer Amtszeit wieder die Sozialdemokraten. Und begründeten mit Ulrich Maly eine Ära.

Genau das, eine Ära zu begründen, ist noch keinem CSU-Bewerber gelungen. Würde es dem amtierenden OB Marcus König nun gelingen, so wäre das historisch. In der CSU haben sie sich Chancen ausgerechnet, dass König, 45, womöglich bereits im ersten Wahlgang bestätigt werden könnte. Um 19.15 Uhr war das noch offen, in der Tendenz aber sah es danach nicht aus. König lag um die 46 Prozent.

So könnte es auf eine Stichwahl mit Nasser Ahmed, 37, hinauslaufen, das Mindestziel der Sozialdemokraten. Nach der SPD-Schlappe 2020 hatten manche vorausgesagt, die lokale Sozialdemokratie werde sich davon so schnell nicht mehr erholen. Immerhin war CSU-Mann König bei seiner Wahl erst 39 Jahre alt und gilt schon aufgrund seiner Biografie auch für jene wählbar, die es üblicherweise mit den Werten der Sozialdemokratie halten. Als Jugendlicher besuchte König die Hauptschule und arbeitete sich in der Folge sukzessive nach oben. Auch bei der SPD sah er sich als junger Mann um, entschied sich aber für die CSU.

Anhänger der Nürnberger CSU und des amtierenden Nürnberger Oberbürgermeisters König jubelten am Sonntagabend nach der Bekanntgabe der ersten Wahlergebnisse. Da war allerdings noch nicht klar, ob König in eine Stichwahl muss. Daniel Karmann/dpa

Alles andere als ein Lieblingsgegner also für die SPD. Zumal sich ihr OB-Kandidat, Nasser Ahmed, erst in zwei parteiinternen Kampfkandidaturen durchsetzen musste, um zur unangefochtenen Führungsfigur der Nürnberg-SPD zu werden. Der Sohn eritreischer Einwanderer wäre, würde er Rathauschef, erster schwarzer OB einer deutschen Großstadt. Ernsthafte Hoffnungen, König im ersten Wahlgang zu überflügeln, hatte die SPD nicht. Als Hauptziel galt, einen CSU-Durchmarsch zu verhindern und möglichst viel Abstand zwischen Ahmed und die Grünen-Kandidatin Britta Walthelm zu legen. Zumindest Letzteres scheint gelungen zu sein, Ahmed lag um 19.15 Uhr bei 26, Walthelm bei etwa zehn Prozent.

Walthelm, Umweltreferentin der Stadt, ist als Fachpolitikerin anerkannt. In den OB-Triellen mit ihren beiden sendungsbewussten Konkurrenten drohte sie aber zerrieben zu werden. Der langgehegte Wunsch der Grünen, bei OB-Wahlen nicht vor allem bayerischen Universitätsstädten ihren Stempel aufzudrücken, sondern auch in einer historischen Arbeiterstadt wie Nürnberg einen markanten Achtungserfolg zu erringen, scheint nicht gelungen zu sein.

Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik muss sein Amt wohl in einer Stichwahl verteidigen. Rainer Windhorst

Auf eine Stichwahl scheint die OB-Wahl auch in Erlangen hinauszulaufen. Hier sind die Vorzeichen genau andersherum. In der Siemensstadt spielte die CSU in der Vergangenheit eine maßgebliche Rolle. Dass sich Florian Janik (SPD) 2014 deutlich gegen den CSU-Amtsinhaber Siegfried Balleis durchsetzen konnte, galt als Triumph. Allerdings ist die politische Szene in Erlangen extrem unruhig, die seit Jahrzehnten andauernde Debatte um die Stadt-Umland-Bahn von Nürnberg über Erlangen nach Herzogenaurach vergiftet. CSU-Herausforderer Jörg Volleth profiliert sich als Skeptiker der Trambahn. Er lag um 19.15 Uhr mit 35, 5 Prozent vorn, der Amtsinhaber kam auf etwa 29 Prozent.

Wenig Spannung versprach die Wahl in der dritten Großstadt der Metropolregion, in Fürth. Dort sieht alles nach einer fünften Amtszeit des dienstältesten OBs einer Großstadt in Bayern aus, Thomas Jung (SPD). Er konnte in der Vergangenheit Ergebnisse von bis zu 80 Prozent einfahren, um 19.15 Uhr lag er um die 72 Prozent – ein weiterer Triumph.

Außerhalb der Metropolregion Nürnberg lag der Fokus des fränkischen Interesses vor allem auf Schweinfurt und der Frage, ob dort ein AfD-Kandidat, der Hochschullehrer Thomas Felsner, in die OB-Stichwahl einzieht. In den prekären Quartieren der Arbeiterstadt gilt die AfD als stark. Um 19.15 Uhr führte Ralf Hofmann (SPD) klar, Felsner liegt als Dritter etwa fünf Prozentpunkte hinter Oliver Schulte (CSU).