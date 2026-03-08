Wir verwenden für unseren Liveblog neben eigenen Recherchen auch Material der Nachrichtenagenturen dpa, epd und KNA.
Wichtige Updates
Wahlbeteiligung leicht gestiegen – zumindest in Großstädten
Keine Hochrechnungen zur Kommunalwahl
Wahllokale sind geschlossen – Ergebnisse werden schrittweise veröffentlicht
Um 18 Uhr haben die Wahllokale in Bayern geschlossen. Wer jetzt nicht abgestimmt hat, ist zu spät dran. Doch bis verlässliche Zahlen vorliegen, dauert es noch. Denn im Gegensatz zu Landtags- oder Bundestagswahlen führen Umfrageinstitute keine Nachwahlbefragungen durch, auf deren Basis erst Prognosen und später Hochrechnungen erstellt werden. Heißt: Es gibt keinen ersten Überblick, dafür tröpfeln die Ergebnisse schrittweise ein – je nachdem, wie schnell die jeweilige Kommune nun zählt.
Zunächst werden die Stimmzettel der Kandidaten für die Ämter der Oberbürgermeister, Erste Bürgermeister und Landräte ausgezählt. Danach erst machen sich die Wahlhelfer an das Auszählen der Stimmzettel für die Gremien, etwa für die Gemeinderäte. Einige Kommunen geben an, bereits um 18.30 Uhr erste Ergebnisse zu präsentieren.
Wahlbeteiligung leicht gestiegen – zumindest in Großstädten
Die Kommunalwahl in Bayern hat viele Menschen in die Wahllokale gelockt. Große Städte wie München, Nürnberg oder Augsburg meldeten eine leicht gestiegene Beteiligung im Vergleich zur Kommunalwahl im Jahr 2020. Vorkommnisse gab es den Angaben zufolge keine. „Es läuft ganz gemütlich vor sich hin“, kommentierte ein Sprecher aus Augsburg.
In Augsburg lag die Wahlbeteiligung um 16.00 Uhr bei 30,3 Prozent, zum gleichen Zeitpunkt 2020 lag der Wert bei nur 28,3 Prozent waren. Würzburg hatte bereits um 15 Uhr einen Stand von 21,9 Prozent gemeldet (2020: 17,5 Prozent).
In Nürnberg hatten zwei Stunden vor Schließung der Wahllokale bereits 45,6 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, unter anteiliger Einbeziehung der Briefwahlen (2020: 38,5 Prozent). In München lag die Wahlbeteiligung inklusive Briefwahl um 16 Uhr bei 47,3 Prozent und damit nur minimal über dem Wert von 2020, damals waren es 46,4 Prozent.
Die undankbare Aufgabe der Landräte
Bayerns Landräte leiten die untersten Staatsbehörden und müssen draußen im Land all das umsetzen, was in den Münchner Ministerien angeordnet wird. Doch weil sie direkt gewählt werden, bleibt ihnen notfalls immer ein bisschen Raum für Renitenz, schreibt Matthias Köpf.
Was erreicht die AfD in Dingolfing?
Zwei Fragen geisterten besonders oft durch den bayerischen Kommunalwahlkampf: Wie tief kann sich die AfD in die Kreistage, Stadt- und Gemeinderäte hineinfressen? Hat sie gar Chancen, einen Bürgermeister zu stellen oder einen Landrat?
Dingolfing könnte ein guter Ort sein, um an diesem Sonntagabend erste, halbwegs belastbare Antworten zu finden. Hier tritt Stephan Protschka, 48, an. Er ist bayerischer AfD-Chef und Landratskandidat in Dingolfing-Landau, einer der wenigen Landkreisen, in denen ein AfD-Landrat nicht völlig außerhalb jeder Vorstellungskraft liegt. Bei der jüngsten Bundestagswahl bekam die Rechtsaußen-Partei hier fast 29 Prozent. Ihr Direktkandidat und heutiger Landratskandidat Protschka holte mehr Prozente (26,4) als Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger (21,7).
Sehr zugespitzt könnte man fragen: Wenn die „blaue Welle“ in Dingolfing nicht ins Rollen kommt, ja, wo denn dann in Bayern?
Gleich 18 Uhr, die Wahlparty hat begonnen. Etwa 40 Leute sind bislang im Wirtshaus Wirgarten. „Die Stimmung ist gut“, sagt Protschka.
Wie wählt Bamberg?
In Bamberg verspricht die Nachfolge des sozialdemokratischen Langzeitamtsinhabers Andreas Starke, 69, besonders spannend zu werden. Als aussichtsreiche Bewerber gelten die frühere Ministerin Melanie Huml von der CSU, Grünen-Realo Jonas Glüsenkamp, der als überparteilicher Kandidat antritt, und Sebastian Niedermaier, Biogärtner von der SPD.
Dass die Bambergerinnen und Bamberger um die Bedeutung dieser Wahl wissen, darauf deutet die Wahlbeteiligung hin: Bereits um 15 Uhr lag sie nach Angaben der Stadt bei etwa 60 Prozent – bei der Wahl vor sechs Jahren waren es am Ende lediglich 55,5 Prozent. Gegen 18.30 Uhr sollen die ersten Ergebnisse im Sitzungssaal des Rathauses verkündet werden.
Wie es ausgeht, vermag kaum einer zu prognostizieren. Die im Rathaus anwesenden Grünen haben sich für den Erfolgsfall aber gewappnet und Sekt mitgebracht. Eine Stunde bevor mit den ersten Zahlen zu rechnen ist, trifft auch der scheidende OB Starke im Rathaus ein. „Was passiert hier?“, fragt er scherzhaft und erklärt, er habe gerade noch eine Kerze gestiftet. Für wen? „Verrate ich nicht“, sagt er. Die Kerze sei aber „nicht personalisiert“ gewesen. „Das Beste für die Stadt“, das habe er sich gewünscht, sagt er. Dann verabschiedet sich der gebürtige Hamburger: Er wolle jetzt Fußball schauen, Bundesliga, Union Berlin gegen Werder Bremen. Das verspreche Spannung.
In Landshut wird der Nachfolger oder die Nachfolgerin von Alexander Putz (CSU) gesucht
Bei der Oberbürgermeisterwahl in Landshut wird ein Nachfolger für Alexander Putz (CSU) gesucht, der nicht mehr antritt. Gerechnet wird – schon allein wegen der großen Anzahl von zehn Kandidatinnen und Kandidaten – mit einer Stichwahl. Alles andere wäre eine faustdicke Überraschung. Als heißer Anwärter auf die Stichwahl gilt der CSU-Kandidat und Zweite Bürgermeister Thomas Haslinger. Um kurz nach 17 Uhr drehte der Noch-Amtshinhaber eine erste Runde im Neuen Plenarsaal, in dem die Ergebnisse präsentiert werden. Mittlerweile füllt sich der Saal immer mehr. Ein Endergebnis, so heißt es von der Pressestelle der Stadt, könnte gegen 21 Uhr vorliegen.
Freie-Wähler-Chef Aiwanger heute in Landshut
Guten Abend aus dem neuen Landshuter Landratsamt in Essenbach, wo bald ein neuer Amtsinhaber einziehen darf. Der seit 2014 amtierende Landrat Peter Dreier von den Freien Wählern (FW) ist zur Kommunalwahl nicht mehr angetreten. Können die FW den Posten auch ohne Amtsbonus verteidigen? Immerhin ist der Kreis Landshut Hubert-Aiwanger-Land, hier hat seine Partei in den vergangenen Jahren stets starke Ergebnisse eingefahren. Aiwanger wird den Wahlabend hier verbringen, insofern darf die Landshuter Wahl als Indikator für den Erfolg bei der „Mutter aller Wahlen“ gelten, wie die Freien Wähler die Kommunalwahlen auch nennen.
Um die Dreier-Nachfolge bewirbt sich für die FW Alfred Holzner, der Bürgermeister von Rottenburg an der Laaber, Aiwangers Heimatgemeinde. Für die CSU geht die Vize-Landrätin Claudia Geilersdorfer ins Rennen, die SPD tritt mit der Landtagsabgeordneten Ruth Müller an. Auch Grüne, FDP und ÖDP treten an, die AfD hat keinen Kandidaten.
Wer zieht ins neue Landshuter Landratsamt ein? Thomas Balbierer
AfD ruft Sympathisanten zur Beobachtung der Wahl auf
Erneut hat die bayerische AfD ihre Mitglieder und Sympathisanten dazu aufgerufen, die Auszählung in den Wahllokalen zu beobachten. „Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser“, hieß es wie schon bei früheren Wahlen in einem Appell in den sozialen Netzwerken – damit „auch alles mit rechten Dingen zugeht“. Man solle die Auszählung verfolgen, ohne den Ablauf zu behindern, und Unregelmäßigkeiten melden. Dies sei ein Recht als Bürger.
Anders als bei früheren Wortmeldungen aus der Bayern-AfD fehlte diesmal im Aufruf aber eine pauschal in den Raum gestellte Warnung vor „systematischem Wahlbetrug“. In den Kommentarspalten etwa auf Facebook erhielt der Aufruf am Sonntag ein eher negatives Echo. Die AfD wolle „ausschließlich Misstrauen verbreiten“, schrieben User unter anderem. Der SZ-Reporter konnte bei einer anderen Wahl in Bayern mal beim Auszählen in einer Münchner Grundschule zuschauen, wie AfD-Leute zur Kontrolle anrückten. Hilfreich war es damals sicher nicht, dass plötzlich so viele Leute im Raum herumstanden. Torpediert wurde der Ablauf jedoch auch nicht. Unregelmäßigkeiten wurden keine entdeckt.
Wie das Zusammenarbeiten in den Kommunen gelingt
In der großen Politik ist der Ton sehr rau. In den Kommunalparlamenten raufen sich die Leute dagegen zusammen. Bleibt das künftig so, trotz AfD? Und was kann man von Stadt- und Gemeinderäten lernen? Ein Lehrstück aus Landau an der Isar.
Landkreis der Königsschlösser: Ostallgäu-Landrätin tritt nicht mehr an
Sie war die erste Landrätin in Schwaben und ist die Chefin des wohl bekanntesten bayerischen Landkreises - zumindest, wenn man sich die Touristenscharen anschaut, die alljährlich ins Ostallgäu kommen. Doch nun hört Maria Rita Zinnecker auf, aus privaten Gründen. Was sie in den vergangenen Jahren alles erreicht hat, hat Florian Fuchs aufgeschrieben.
Macht die Junge Union der CSU Konkurrenz?
Frech sind sie bei der Jungen Union, da ist auf dem einen Wahlplakat von "Greisräten" statt Kreisräten die Rede, der Slogan "Ideen statt Falten" kommt nicht bei allen gut an. Aber: Man will verjüngte kommunale Gremien, so viel ist klar. Die Junge Union tritt mit mehr als 100 eigenen Listen an, deutlich mehr als 2020. Ist das jetzt Konkurrenz für die CSU? Oder eine clevere Taktik? Johann Osel hat sich das angeschaut.
Warum der Bürgermeister von Knetzgau froh ist, sein Amt abzugeben
Seit 18 Jahren ist Stefan Paulus Bürgermeister in der unterfränkischen Gemeinde, gewählt mit imposanten Mehrheiten. Doch er hat die Tage bis zum Ende seiner Amtszeit gezählt. 2016 wurden erstmals öffentliche Hetzparolen gegen ihn in Knetzgau entdeckt, er wurde als „Lügner“ denunziert und anderweitig beschimpft. Drei Jahre lang ging das so. Franken-Korresponden Olaf Przybilla hat sich mit Paulus unterhalten.
Pleite de luxe
Penzberg in Oberbayern ist Standort einer florierenden Weltfirma, hat aber kein Geld mehr. Wie konnte es nur dazu kommen, dass eine Stadt finanziell derart abstürzt? Wenn allein das Weltunternehmen Roche über Jahre meist zweistellige Millionenbeträge an Gewerbesteuern in die Kasse spült, aber das Geld für den Maibaum fehlt? Die Stadträte und Stadträtinnen in der oberbayerischen Stadt haben offensichtlich den Überblick über Einnahmen und Ausgaben verloren – und sich selbst in diese Misere hineinmanövriert. Sebastian Beck hat nachgeforscht.
Politiker oder Influencer? Welchen Einfluss haben die sozialen Medien im Wahlkampf?
Politiker nutzen im Kommunalwahlkampf intensiv soziale Medien und produzieren Inhalte, als wären sie Vollzeit-Influencer. Die tatsächliche Wirkung auf Wahlentscheidungen ist allerdings wissenschaftlich kaum messbar, wie Max Weinhold Hernandez herausgefunden hat. Die Inhalte sind überwiegend seriös, manchmal auch lustig - aber "wie Wahlentscheidungen zustande kommen, ist bis heute weitgehend eine Blackbox", hat ihm Olaf Hoffjann gesagt, Professor für Kommunikationswissenschaft an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.
In Tauberrettersheim ist die Wahl gänzlich wild
In der fränkischen Gemeinde sind 669 von insgesamt gut 800 Tauberrettersheimern berechtigt, ihre Bürgermeisterin oder ihren Bürgermeister sowie alle acht Mitglieder des Gemeinderats zu wählen. Und zugleich können alle Wahlberechtigten selbst in so ein Amt gewählt werden. Schon seit Jahrzehnten steht nämlich kein einziger Name auf dem Stimmzettel. Bürgermeister wird, wen mehr als die Hälfte der Wähler auf dem Zettel haben. Anderenfalls kommt es zwei Wochen später zur Stichwahl zwischen den beiden Meistgenannten. In den Gemeinderat ziehen sofort die acht Meistgenannten ein - sofern die Gewählten die Wahl annehmen. Über einen ungewöhnlichen Ort, in dem im Wahlkampf viel Ruhe herrscht.