AfD ruft Sympathisanten zur Beobachtung der Wahl auf

Erneut hat die bayerische AfD ihre Mitglieder und Sympathisanten dazu aufgerufen, die Auszählung in den Wahllokalen zu beobachten. „Vertrauen ist gut. Kontrolle ist besser“, hieß es wie schon bei früheren Wahlen in einem Appell in den sozialen Netzwerken – damit „auch alles mit rechten Dingen zugeht“. Man solle die Auszählung verfolgen, ohne den Ablauf zu behindern, und Unregelmäßigkeiten melden. Dies sei ein Recht als Bürger.



Anders als bei früheren Wortmeldungen aus der Bayern-AfD fehlte diesmal im Aufruf aber eine pauschal in den Raum gestellte Warnung vor „systematischem Wahlbetrug“. In den Kommentarspalten etwa auf Facebook erhielt der Aufruf am Sonntag ein eher negatives Echo. Die AfD wolle „ausschließlich Misstrauen verbreiten“, schrieben User unter anderem. Der SZ-Reporter konnte bei einer anderen Wahl in Bayern mal beim Auszählen in einer Münchner Grundschule zuschauen, wie AfD-Leute zur Kontrolle anrückten. Hilfreich war es damals sicher nicht, dass plötzlich so viele Leute im Raum herumstanden. Torpediert wurde der Ablauf jedoch auch nicht. Unregelmäßigkeiten wurden keine entdeckt.