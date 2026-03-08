Wir verwenden für unseren Liveblog neben eigenen Recherchen auch Material der Nachrichtenagenturen dpa, epd und KNA.
In Dingolfing-Landau haben sich die Stichwahl-Hoffnungen von AfD-Landratskandidat und -Landeschef Stephan Protschka nicht erfüllt. Um 19.30 Uhr sind 238 von 240 Gebiete ausgezählt. Protschka liegt mit 18,3 Prozent deutlich hinter Werner Bumeder (65,3), dem alten und neuen Landrat von der CSU. In Dingolfing-Landau hatte sich die AfD mit die größten Hoffnungen gemacht.
Auch in anderen Landkreisen, in denen sich die AfD eine Stichwahl um Landratsposten ausgerechnet hatte, schwinden die Hoffnungen der Rechtsaußen-Partei minütlich. Weder in Bamberg-Land noch in Günzburg, Unterallgäu oder Rosenheim wird es für die AfD wohl reichen.
Wahllokale sind geschlossen – Ergebnisse werden schrittweise veröffentlicht
Um 18 Uhr haben die Wahllokale in Bayern geschlossen. Wer jetzt nicht abgestimmt hat, ist zu spät dran. Doch bis verlässliche Zahlen vorliegen, dauert es noch. Denn im Gegensatz zu Landtags- oder Bundestagswahlen führen Umfrageinstitute keine Nachwahlbefragungen durch, auf deren Basis erst Prognosen und später Hochrechnungen erstellt werden. Heißt: Es gibt keinen ersten Überblick, dafür tröpfeln die Ergebnisse schrittweise ein – je nachdem, wie schnell die jeweilige Kommune nun zählt.
Zunächst werden die Stimmzettel der Kandidaten für die Ämter der Oberbürgermeister, Erste Bürgermeister und Landräte ausgezählt. Danach erst machen sich die Wahlhelfer an das Auszählen der Stimmzettel für die Gremien, etwa für die Gemeinderäte. Einige Kommunen geben an, bereits um 18.30 Uhr erste Ergebnisse zu präsentieren.
Schwarz-grüne Stichwahl in Landshut
Das letzte Wahllokal ließ eine Weile auf sich warten, aber jetzt ist es amtlich: CSU-Kandidat Thomas Haslinger und Christoph Rabl von den Grünen gehen in Landshut am 22. März in die Stichwahl um den Oberbürgermeisterposten. Haslinger kam am Ende auf genau 37 Prozent, Rabl erreichte 20,2 Prozent. Letzterer macht sich, wie er sagte, große Hoffnungen, in zwei Wochen „der erste grüne Bürgermeister in Landshut oder sogar Niederbayern zu werden“. Wortgleich sagten beide Kandidaten mit Blick auf die Stichwahl: „Jetzt werden die Karten neu gemischt.“
CSU-Kandidat Thomas Haslinger (links) und Christoph Rabl gehen in die Stichwahl.
SPD-Kandidat Rother in Passau: „Richtig schönes Ergebnis“
Mit klarem Abstand hat SPD-Kandidat Andreas Rother die erste Etappe zur Wahl zum Oberbürgermeister gewonnen. Er kommt auf 33,7 Prozent der Stimmen. CSU-Mann Armin Dickl auf 19,9 Prozent. Rother klang am Telefon erleichtert und glücklich, als „deutlich Erster“ in die Stichwahl zu gehen, und sprach von einem „richtig schönen Ergebnis“. „Ich werde in den nächsten zwei Wochen richtig Gas geben und alle mobilisieren, die ich noch nicht überzeugen konnte“. Er sei ohnehin viel bei den Leuten seiner Stadt, werde aber verstärkt auch auf die sozialen Medien wie Instagram und Facebook setzen.
Astrid Freudenstein liegt in Regensburg vorne
In Regensburg ist die CSU-Kandidatin Astrid Freudenstein ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Sie liegt mit 36,7 Prozent der Stimmen an der Spitze. Auf Platz zwei liegt Thomas Burger von der SPD vor Helene Sigloch von den Grünen.
In Passau haben sich so manche Beobachter getäuscht, die ein knappes Rennen zwischen der CSU und der SPD vorhersagten. Dort darf die SPD das Rathaus möglicherweise weiter führen. Nach Auszählung aller Wahllokale ist Andreas Rother (SPD) mit 33,7 Prozent in Führung. Auf Platz zwei liegt CSU-Kandidat Armin Dickl mit 20,3 Prozent. Beide müssen in zwei Wochen in die Stichwahl.
In Aschaffenburg kommt es zur Stichwahl – Amtsinhaber auf Platz zwei
Nach Auszählung aller Stimmen zur Oberbürgermeisterwahl steht fest: In Aschaffenburg kommt es zur Stichwahl. Amtsinhaber, der SPD-Politiker Jürgen Herzing, kommt dabei nur auf Platz zwei. Er konnte 38,2 Prozent der Stimmen auf sich vereinen. Herausforderer Markus Schlemmer von der CSU erhielt 41,1 Prozent der Stimmen.
CSU muss in Amberg in die Stichwahl ums Rathaus
Nachdem der Amberger Oberbürgermeister Michael Cerny (CSU) nicht noch einmal angetreten war, muss sein Parteikollege Stefan Ott nun in die Stichwahl. Ott erhielt 40,8 Prozent der Stimmen. Seine Herausforderer von den Freien Wählern, der SPD, der ÖDP und der Liste Amberg/Grüne erhielten jeweils zwischen 12 und 14 Prozent. Stichwahlherausforderer wird Michael Fritz von den Freien Wählern.
Dreikampf um das Rathaus in Bamberg
Die frühere Ministerin Melanie Huml von der CSU, der Grünen-Realo Jonas Glüsenkamp und Sebastian Niedermaier, der Biogärtner von der SPD als Bewerber – nach dem Ende der Amtszeit des sozialdemokratischen Langzeitamtsinhabers Andreas Starke, 69, versprach die Oberbürgermeisterwahl in Bamberg eine der spannendsten Abstimmungen bei der diesjährigen Kommunalwahl zu werden. Dieser Eindruck bestätigte sich am Sonntagabend bei der Auszählung der Stimmen, einem engen Rennen mit Führungswechseln, schreibt Max Weinhold Hernandez.
Auszähl-Endspurt in Altötting und Rosenheim
Immer mehr Oberbürgermeister-Wahlen gehen in den Endspurt. In Altötting führt Tobias Windhorst von der CSU deutlich mit 53,3 Prozent vor Holger Gottschalk (SPD), der auf 19,5 Prozent kommt. Bislang 83 Prozent der Gebiete wurden ausgezählt. Noch mehr (87 Prozent) sind in der Stadt Rosenheim ausgezählt. Dort führt Andreas März (CSU) mit 39 Prozent vor Abuzar Erdogan von der SPD (26 Prozent). Auf Platz 3 liegt Anna Rutz von den Grünen mit 14 Prozent.
In Augsburg wird eine Stichwahl wahrscheinlich
Amtsinhaberin Eva Weber (CSU) muss das Amt der Augsburger Oberbürgermeisterin wahrscheinlich in zwei Wochen bei einer Stichwahl verteidigen: Nach Auszählung von knapp 90 Prozent aller Wahlgebiete kommt Weber auf etwa 34 Prozent, Herausforderer Florian Freund von der SPD auf gut 20 Prozent. Martina Wild, die Kandidatin der Grünen, kommt auf etwa 16 Prozent. Das berichtet Florian Fuchs aus Augsburg.
Passau ist ausgezählt – SPD klar vorne
Mit klarem Abstand hat SPD-Kandidat Andreas Rother die Wahl zum Oberbürgermeister gewonnen. Er kommt auf 33,7 Prozent der Stimmen. CSU-Mann Armin Dickl auf 20,3. Rother tritt damit die Nachfolge von Jürgen Dupper an, der fast 20 Jahre lang für die SPD an der Spitze des Rathauses stand. Somit wird es dort in zwei Wochen eine Stichwahl geben.
In Weiden kommt es zur Stichwahl
Weiden in der Oberpfalz ist die erste kreisfreie Stadt, in der alle Stimmen zur Oberbürgermeisterwahl ausgezählt wurden. Und jetzt ist klar: Es kommt zur Stichwahl zwischen CSU und SPD. Benjamin Zeitler, Kandidat der CSU, konnte 42,8 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, Amtsinhaber Jens Meyer von der SPD 24,4 Prozent. Die Stichwahl findet in zwei Wochen statt.
Wohl Stichwahl zwischen Kandidaten von CSU und SPD in Erlangen
Auch in Erlangen waren die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer fleißig. Nach 118 von 125 ausgezählten Gebieten läuft es auf eine Stichwahl zwischen Jörg Volleth (CSU) und Florian Janik (SPD) hinaus. Der CSU-Kandidat hat aktuell 35,6 Prozent der Stimmen erhalten, Janik 29 Prozent.
OB König führt deutlich in Nürnberg
In Nürnberg sind 623 von 726 Gebiete ausgezählt. Der aktuelle CSU-Oberbürgermeister Marcus König führt deutlich mit 46,5 Prozent vor dem SPD-Kandidaten Ahmed Nasser mit 26,3 Prozent. Kaum Chancen haben Britta Walthelm (Grüne) und Roland-Alexander Hübscher (AfD), beide mit jeweils um die zehn Prozent.
Erste größere Gemeinden haben frisch gewählte Bürgermeister
Die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer im Freistaat kommen flott voran: Erste größere Gemeinden haben die abgegebenen Stimmen zur Bürgermeisterwahl fertig ausgezählt, darunter Kirchseeon bei München und Traunreut. In beiden Städten holt der Kandidat der CSU die absolute Mehrheit. Die Endergebnisse sind vorläufig, sie müssen noch amtlich bestätigt werden.