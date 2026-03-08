Wahllokale sind geschlossen – Ergebnisse werden schrittweise veröffentlicht

Um 18 Uhr haben die Wahllokale in Bayern geschlossen. Wer jetzt nicht abgestimmt hat, ist zu spät dran. Doch bis verlässliche Zahlen vorliegen, dauert es noch. Denn im Gegensatz zu Landtags- oder Bundestagswahlen führen Umfrageinstitute keine Nachwahlbefragungen durch, auf deren Basis erst Prognosen und später Hochrechnungen erstellt werden. Heißt: Es gibt keinen ersten Überblick, dafür tröpfeln die Ergebnisse schrittweise ein – je nachdem, wie schnell die jeweilige Kommune nun zählt.



Zunächst werden die Stimmzettel der Kandidaten für die Ämter der Oberbürgermeister, Erste Bürgermeister und Landräte ausgezählt. Danach erst machen sich die Wahlhelfer an das Auszählen der Stimmzettel für die Gremien, etwa für die Gemeinderäte. Einige Kommunen geben an, bereits um 18.30 Uhr erste Ergebnisse zu präsentieren.