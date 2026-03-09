Das sind die Stimmenkönige in Bayern

Bei den Landrats- und Bürgermeisterwahlen in Bayern haben einige Kandidaten Ergebnisse von mehr als 90 Prozent der Stimmen erreicht. Das geht aus den vorläufigen Zahlen auf der Seite des Landeswahlleiters beim Statistischen Landesamt hervor. Das beste Ergebnis aller Landräte fuhr am Sonntag demnach Sebastian Gruber (CSU) im niederbayerischen Freyung-Grafenau ein. Der Amtsinhaber verteidigte seinen Posten mit 89,1 Prozent. Die einzige Gegenkandidatin, Sigi Bartl von den Grünen, kam dort auf 10,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,6 Prozent. Wie hoch Grubers Ergebnis ist, zeigt sich auch daran, dass der zweithöchste Wert für einen Landrat bei 75 Prozent liegt: Oliver Bär von der CSU holte diesen Stimmanteil im oberfränkischen Landkreis Hof - gegen Mitbewerber von SPD und FDP.



Das beste Ergebnis in einer kreisfreien Stadt fuhr Thomas Jung (SPD) im mittelfränkischen Fürth ein. Der Amtsinhaber setzte sich mit 72,1 Prozent der Stimmen durch. Er schlug sechs Gegenkandidaten und -kandidatinnen von CSU, AfD, Grünen, Linken, Freien Wählern und FDP aus dem Feld, von denen keiner ein zweistelliges Ergebnis erreichte. Es geht allerdings noch höher als die 89,1 Prozent des neuen und alten Landrats von Freyung-Grafenau: In den Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern kamen insgesamt sieben Kandidaten auf mehr als 90 Prozent der Stimmen. Ganz vorn: Frank Kunz (CSU) mit 95,2 Prozent in der großen Kreisstadt Dillingen an der Donau in Schwaben. Auch er trat als Amtsinhaber an - und ohne Gegenkandidaten. Letzteres gilt für alle Kandidaten, die auf mehr als 90 Prozent kamen.











