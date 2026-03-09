Wir verwenden für unseren Liveblog neben eigenen Recherchen auch Material der Nachrichtenagenturen dpa, epd und KNA.
CSU, Freie Wähler, AfD, Grüne, SPD – nach den ersten Zahlen machen alle einen ganz zufriedenen Eindruck. Aber: Kommunalwahlen sind Personenwahlen, darum geht es vorrangig. Und doch sind sie auch ein Stimmungssensor für die Parteien, in der Gesamtschau der regionalen Entscheidungen also ein Gradmesser für die politischen Verhältnisse im Freistaat. Was bedeuten die ersten Ergebnisse für die im Landtag vertretenen Parteien? Eine erste Analyse von Johann Osel.
Überraschung in Bamberg – Ex-Ministerin Huml verpasst die Stichwahl
Prognosen zum Ausgang der Oberbürgermeisterwahl in Bamberg galten als äußerst schwierig. Dass Ex-Gesundheitsministerin Melanie Huml für die CSU aber in die Stichwahl einziehen würde, davon waren viele Beobachter überzeugt – und täuschten sich. Die 50-Jährige kam bei der Abstimmung in der oberfränkischen Stadt mit 28,2 Prozent hinter Grünen-Kandidat Jonas Glüsenkamp (30,3 Prozent) und dem SPD-Bewerber Sebastian Niedermaier (29 Prozent) nur auf Platz drei. Ein bitteres Ergebnis für die CSU, war Huml doch Wunschkandidatin von Ministerpräsident Markus Söder. In der Stichwahl am 22. März haben die Bambergerinnen und Bamberger nun die Wahl zwischen Glüsenkamp und Niedermaier.
AfD-Landeschef Protschka scheitert als Landratskandidat
In Dingolfing-Landau haben sich die Stichwahl-Hoffnungen von AfD-Landratskandidat und -Landeschef Stephan Protschka nicht erfüllt. Um 19.30 Uhr sind 238 von 240 Gebiete ausgezählt. Protschka liegt mit 18,3 Prozent deutlich hinter Werner Bumeder (65,3), dem alten und neuen Landrat von der CSU. In Dingolfing-Landau hatte sich die AfD mit die größten Hoffnungen gemacht.
Auch in anderen Landkreisen, in denen sich die AfD eine Stichwahl um Landratsposten ausgerechnet hatte, schwinden die Hoffnungen der Rechtsaußen-Partei minütlich. Weder in Bamberg-Land noch in Günzburg, Unterallgäu oder Rosenheim wird es für die AfD wohl reichen.
128 Stichwahlen, kreisfreie Städte besonders umkämpft
Viele Bürger müssen am 22. März ein zweites Mal ran. Alleine bei den Landkreisen, kreisfreien Städten und größeren Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern stehen 128 Stichwahlen an, wie aus den vorläufigen Ergebnissen der Kommunalwahl am Sonntag beim Landeswahlleiter hervorgeht. In 147 der Landkreise, kreisfreien Städte und größeren Städte hingegen stehen die Sieger bei der Personenwahl fest.
Besonders in den kreisfreien Städten waren die Wahlen umkämpft. Dort gibt es nur in fünf von 22 Fällen bereits einen Sieger. Konkret in Fürth, Straubing, Schwabach, Kaufbeuren und Coburg. Drei Sieger kommen dabei von der SPD, je einer von der CSU, einer wurde von CSU und Freien Wählern gemeinsam aufgestellt. In 17 kreisfreien Städten – darunter auch die größten bayerischen Kommunen, München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg muss die Stichwahl entscheiden.
33 von 62 Landkreisen haben ihren Landrat oder ihre Landrätin mit absoluter Mehrheit gewählt. In 29 Landkreisen steht noch eine Stichwahl aus. In den größeren Städten mit mehr als 10 000 Einwohnern, die nicht kreisfrei sind, gab es in 109 Fällen bereits einen Sieger.
Die Ergebnisse der Personenwahl in den Kommunen mit bis zu 10 000 Einwohnern liegen bisher nicht zentral und zusammengefasst vom Landeswahlleiter vor, daher ist hier noch keine Auswertung möglich. Bei der Personenwahl wurde zudem nicht in allen Landkreisen und Kommunen gewählt.
CSU lässt Kandidaten durchfallen – jetzt ist er Bürgermeister für die Freien Wähler
Es sei besser, „nicht zu regieren, als falsch zu regieren“. Das hat einst Christian Lindner als FDP-Chef gesagt. Irgendwie scheint das aber auch das Motto der CSU in Obermeitingen (Landkreis Landsberg) zu sein. Dort wollte Martin Knischweski gerne die Nachfolge des ausscheidenden CSU-Amtsträgers Erwin Losert antreten. Er ist dafür extra in die Partei eingetreten. Doch bei der Nominierungsversammlung ließ die örtliche CSU ihn durchfallen. Knischweski ist daraufhin zu den Freien Wählern gegangen – und weil die CSU keinen anderen Kandidaten aufbieten konnte, ist er nun Bürgermeister in Obermeitingen. Zwar knapp gewählt mit 51,67 Prozent. Aber die CSU ist nun einen Bürgermeisterposten los.
Frankenberger wird Stadtrat in Passau
Politik-Rückkehrer mit Bekanntheitsgrad: Sebastian Frankenberger, einst Initiator des Volksentscheids zum Rauchverbot in Bayern und ÖDP-Politiker, zieht in den Stadtrat von Passau ein. Der 44-Jährige, der zuletzt in Österreich gelebt hatte, trat in seiner Heimatstadt für die FDP an, auf Listenplatz acht. Und wurde von den Bürgerinnen und Bürgern nach vorn gewählt, auf Rang drei seiner Liste. Drei Liberale kommen in der Drei-Flüsse-Stadt ins Gremium. Er saß bereits vor anderthalb Jahrzehnten für die ÖDP im Passauer Stadtrat.
Frankenberger war um das Jahr 2010 das Gesicht eines der erfolgreichsten Volksbegehren in der bayerischen Geschichte. Die Initiative "Für echten Nichtraucherschutz" hatte das Alltagsleben im Freistaat spürbar verändert. Über Jahre wurde Frankenberger angefeindet. Auch wenn sich der Dampf beim Streit ums Rauchen etwa in Gaststätten in Bayern mittlerweile größtenteils verzogen hat, dürfte er nach wie vor durchaus in der Öffentlichkeit erkannt werden.
Das sind die Stimmenkönige in Bayern
Bei den Landrats- und Bürgermeisterwahlen in Bayern haben einige Kandidaten Ergebnisse von mehr als 90 Prozent der Stimmen erreicht. Das geht aus den vorläufigen Zahlen auf der Seite des Landeswahlleiters beim Statistischen Landesamt hervor. Das beste Ergebnis aller Landräte fuhr am Sonntag demnach Sebastian Gruber (CSU) im niederbayerischen Freyung-Grafenau ein. Der Amtsinhaber verteidigte seinen Posten mit 89,1 Prozent. Die einzige Gegenkandidatin, Sigi Bartl von den Grünen, kam dort auf 10,9 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 69,6 Prozent. Wie hoch Grubers Ergebnis ist, zeigt sich auch daran, dass der zweithöchste Wert für einen Landrat bei 75 Prozent liegt: Oliver Bär von der CSU holte diesen Stimmanteil im oberfränkischen Landkreis Hof - gegen Mitbewerber von SPD und FDP.
Das beste Ergebnis in einer kreisfreien Stadt fuhr Thomas Jung (SPD) im mittelfränkischen Fürth ein. Der Amtsinhaber setzte sich mit 72,1 Prozent der Stimmen durch. Er schlug sechs Gegenkandidaten und -kandidatinnen von CSU, AfD, Grünen, Linken, Freien Wählern und FDP aus dem Feld, von denen keiner ein zweistelliges Ergebnis erreichte. Es geht allerdings noch höher als die 89,1 Prozent des neuen und alten Landrats von Freyung-Grafenau: In den Gemeinden mit mehr als 10 000 Einwohnern kamen insgesamt sieben Kandidaten auf mehr als 90 Prozent der Stimmen. Ganz vorn: Frank Kunz (CSU) mit 95,2 Prozent in der großen Kreisstadt Dillingen an der Donau in Schwaben. Auch er trat als Amtsinhaber an - und ohne Gegenkandidaten. Letzteres gilt für alle Kandidaten, die auf mehr als 90 Prozent kamen.
Sebastian Gruber, CSU, Landrat von Freyung-Grafenau, in einer Sitzung des Zwecksverbands Skizentrum Mitterfirmiansreut. Sebastian Beck
Halemba voraussichtlich nicht im Würzburger Stadtrat
Mehr als ein halbes Jahr nach dem Wechsel des früheren Würzburger Oberbürgermeisters Christian Schuchardt zum Deutschen Städtetag zieht der Politiker als Stimmenkönig der CSU-Fraktion in den Stadtrat ein. 22 169 Stimmen erreichte der gebürtige Frankfurter bei der Wahl am Sonntag laut Zwischenergebnis. AfD-Spitzenkandidat Daniel Halemba erzielte allerdings nur das viertbeste Ergebnis seiner Partei und wird damit voraussichtlich nicht im Stadtrat vertreten sein, weil die AfD nur drei Sitze erobern konnte. Das Amtsgericht Würzburg hatte den 24-Jährigen Anfang Februar wegen Geldwäsche und Nötigung zu einer Geldstrafe verurteilt - die Entscheidung ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Halemba weist die Vorwürfe zurück.
Grüne führen in Würzburg bei Wahl ohne OB-Abstimmung
In fast allen Städten und Gemeinden Bayerns stimmten die Menschen am Sonntag neben Stadt- und Gemeinderäten über Bürgermeister und Oberbürgermeister ab. Anders ist das in Würzburg: Dort wählten die Menschen bereits im Frühling vergangenen Jahres einen neuen Rathauschef, weil Amtsinhaber Christian Schuchardt (CDU) als Hauptgeschäftsführer zum Deutschen Städtetag wechselte. Ihm folgte Martin Heilig als erster Grünen-OB in Bayern. An diesem Sonntag stimmten die Würzburgerinnen und Würzburger deshalb nur über einen neuen Stadtrat ab.
Und sie scheinen mit der Arbeit ihres neuen Oberbürgermeisters und seiner Fraktion zufrieden zu sein. Nach der Auszählung von 120 der 172 Stimmbezirke liegen die Grünen mit 31 Prozent vorn. Das wäre zwar etwas weniger als noch vor sechs Jahren (32,5 Prozent), aber weiterhin mehr als die CSU, die bei 23,3 Prozent liegt (Stand: 23.13 Uhr). Drittstärkste Kraft ist nach aktuellem Stand die Linke (9,1 Prozent) vor der SPD (8,9 Prozent).
Eher schwach schneidet in Würzburg die AfD ab, sie steht bei 7,5 Prozent.
Nürnberger Stadtrat: AfD wohl mit mehr Stimmen als die Grünen
Nach Auszählung eines Großteils der Stimmen für den Nürnberger Stadtrat liegt die AfD vor den Grünen, ein für eine Großstadt eher ungewöhnliches Ergebnis. In 703 von 726 Stimmgebieten haben die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer ihre Arbeit vollbracht. Stand 22.10 Uhr entfallen 13,6 Prozent der Stimmen auf die AfD, 12,9 Prozent auf die Grünen. Wahlsieger ist die CSU, sie erhält etwa 37 Prozent der Stimmen. Die SPD ist mit knapp 18 Prozent der Stimmen auf Platz zwei. Am Wahlabend selbst werden nur die unveränderten Stimmzettel ausgezählt. Die vollständige Auszählung ist erst am Montag.
CSU deutet Wahlsiege bei Landratsposten als Erfolg
Die CSU deutet die Ergebnisse der Landratswahlen als Erfolg. CSU-Generalsekretär Martin Huber sagte in einer ersten Analyse am Sonntagabend: „Die CSU ist und bleibt die Partei der Kommunen in Bayern.“ Der niederbayerische CSU-Bezirksvorsitzende, Bauminister Christian Bernreiter, sprach von einem „überragenden Vertrauensbeweis“ in seiner Region und stellte fest: „Die AfD-Kandidaten haben bei diesen Wahlgängen in Niederbayern keine Rolle gespielt. Die Wählerinnen und Wähler haben sich für die Kandidatinnen und Kandidaten der Mitte entschieden.“ CSU-Chef Markus Söder wird seine Wahlanalyse am Montag in München vornehmen.
Die CSU hat gute Chancen, die Zahl ihrer Landräte zu halten. Am Sonntag sicherten sich zahlreiche CSU-Landräte auf Anhieb wieder ihr Amt; Spitzenreiter dürfte Sebastian Gruber sein, der in Freyung-Grafenau fast 90 Prozent der Stimmen holte. Vielerorts steht aber eine Stichwahl an. Auffällig ist das just in jenen Landkreisen, wo langjährige CSU-Landräte nicht mehr antraten. Darunter sind etwa Weilheim-Schongau, das Berchtesgadener Land, Straubing-Bogen, Miesbach, Forchheim oder Cham. In insgesamt 15 Landkreisen hörten Amtsinhaber der Partei auf. Bis zum Wahltag stellte die CSU 53 der 71 Landräte in Bayern, es ist ihre sichtbarste kommunale Machtbasis.
"Kaffee-Gräfin" Stephanie von Pfuel wieder Bürgermeisterin
Stephanie von Pfuel ist zurück auf der Bildfläche, und das nicht als „Kaffee-Gräfin“ aus der Fernsehwerbung, als die sie es Anfang der 2000er-Jahre zu bundesweiter TV-Bekanntheit gebracht hatte. Sondern als Bürgermeisterin der oberbayerischen Marktgemeinde Tüßling im Landkreis Altötting. Dort war die örtliche Schlossherrin schon einmal von 2014 bis 2020 Rathaus-Chefin gewesen. Zuletzt schien in Tüßling aber überhaupt niemand für das Amt kandidieren zu wollen. Pfuel erklärte ihre Kandidatur für die CSU und gewann die Wahl nun mit 60,4 Prozent der Stimmen gegen die beiden Mitbewerber, die sich ebenfalls noch kurzfristig gefunden hatten. Weitere Promis, die bei der Kommunalwahl angetreten sind, finden Sie hier.
Stephanie von Pfuel bei einer Gala. IMAGO/APress International
Stichwahl in Bayreuth: OB nur auf Platz zwei
Auch in Bayreuth müssen die Bürgerinnen und Bürger in zwei Wochen erneut zur Wahl. Oberbürgermeister Thomas Ebersberger von der CSU kam im ersten Wahlgang lediglich auf Rang zwei mit 28,2 Prozent der gültigen Stimmen. SPD-Herausforderer Andreas Zippel errang 34,9 Prozent und geht damit auf Platz eins in die Stichwahl. Insgesamt hatten sich neun Kandidatinnen und Kandidaten um den Chefsessel im Rathaus der Festspiel-Stadt beworben.
Der junge Bürgermeister Montgelas und das alte Dorf
Max-Emanuel Montgelas, der Ur-ur-ur-urenkel des Staatsreformers Maximilian von Montgelas, wird Bürgermeister im niederbayerischen Gerzen, einer kleinen Gemeinde bei Landshut. Er wird damit einer der jüngsten Bürgermeister in ganz Bayern, und das in einem Ort, dessen Durchschnittsalter jenseits der 50 liegt. Montgelas’ Vorfahre war Anfang des 19. Jahrhunderts einer der mächtigsten Minister im Königreich Bayern und maßgeblich für dessen Modernisierung verantwortlich. Unser Kollege Thomas Balbierer hat Montgelas vor der Wahl besucht, um der Frage auf den Grund zu gehen, ob es ein 29-Jähriger dort auf den Posten des Bürgermeisters schaffen kann. Die Frage ist nun beantwortet, lesen Sie hier nach, wie er dieses Vorhaben angegangen ist:
Ex-Rennrodler Resch muss in Berchtesgaden in die Stichwahl
Dass es zwei Durchgänge gibt, ist Alexander Resch schon aus seiner Karriere als Rennrodler gewohnt. Zusammen mit Patric Leitner hat Resch unter anderem vier Weltmeister-Titel und einmal Olympiagold im Doppelsitzer eingefahren – und das jeweils in zwei Läufen. Ein Durchgang allein hat für Resch jetzt auch nicht gereicht, um für die CSU Bürgermeister in seinem Heimatort Berchtesgaden zu werden. Er erhielt am Sonntag 48,3 Prozent der Stimmen und muss in zwei Wochen in die Stichwahl gegen Christoph Angerer von den Freien Wählern. DIeser holte 32 Prozent.