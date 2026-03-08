Eine „super Geschichte“ wäre es, befand im Juni vergangenen Jahres Ministerpräsident Markus Söder (CSU), wenn Melanie Huml in ihrer Heimatstadt Bamberg als Oberbürgermeister-Kandidatin antreten würde. Zweifel waren schon damals angebracht, nie wirkte Huml selbst gänzlich überzeugt von ihrer Kandidatur. Gute acht Monate später aber lässt sich endgültig resümieren: Söder hatte Unrecht. Das war keine gute Geschichte.
MeinungDebakel für Ex-Ministerin Huml in BambergProminenz allein reicht bei einer Kommunalwahl nicht
Kommentar von Max Weinhold Hernandez
Die bekannteste Kandidatin scheitert bei der Oberbürgermeister-Wahl. Das liegt nicht nur an ihr. Aber ihre „bürgerliche Wende“ wollte offenbar die Mehrheit nicht haben.
Bayerns Landräte leiten die untersten Staatsbehörden und müssen draußen im Land all das umsetzen, was in den Münchner Ministerien angeordnet wird. Notfalls bleibt aber immer ein bisschen Raum für Renitenz.
