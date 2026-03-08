Eine „super Geschichte“ wäre es, befand im Juni vergangenen Jahres Ministerpräsident Markus Söder (CSU), wenn Melanie Huml in ihrer Heimatstadt Bamberg als Oberbürgermeister-Kandidatin antreten würde. Zweifel waren schon damals angebracht, nie wirkte Huml selbst gänzlich überzeugt von ihrer Kandidatur. Gute acht Monate später aber lässt sich endgültig resümieren: Söder hatte Unrecht. Das war keine gute Geschichte.