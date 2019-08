8. August 2019, 18:52 Uhr Kommunalwahl 2020 Coburgs OB Tessmer tritt ab

Coburgs Oberbürgermeister Norbert Tessmer (SPD) tritt 2020 nicht mehr als Kandidat an. Er wolle einen Generationenwechsel einleiten, sagte der 66-Jährige vor Journalisten. Tessmer war 1984 erstmals in den Coburger Stadtrat gewählt worden, ist also seit 35 Jahren Kommunalpolitiker. 1996 wurde der gelernte Bundespolizist zum Dritten Bürgermeister benannt. 2008 wurde er Zweiter Bürgermeister und kümmerte sich hauptsächlich um die städtische Kulturpolitik. 2014 wurde Tessmer zum Nachfolger von Norbert Kastner (SPD) gewählt, der nach vier Amtsperioden nicht mehr angetreten war. Nach Angaben eines Stadtsprechers haben bislang nur die Linken einen Kandidaten für die OB-Wahl benannt. Im Oktober will die CSU ihren Kandidaten benennen.