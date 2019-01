16. Januar 2019, 18:39 Uhr Kommentar Mehr Mühe investieren

Falls Schweinfurt die Landesgartenschau ausrichtet, sollte sie die Veranstaltung nicht so lieblos abhandeln, wie das andernorts schon geschehen ist

Von Claudia Henzler

Schweinfurt ist wie Liverpool ohne die Beatles. Wenn man den Namen hört, denkt man sofort an eine Arbeiter- und Industriestadt. Da können die Schweinfurter noch so sehr auf ihre Altstadt und den sommerlichen Stadtstrand am Mainufer hinweisen, oder auf die weltweit größte Sammlung von Carl Spitzwegs Werken - sie haben nun mal keine Beatles, aber ein Imageproblem.

Eine Landesgartenschau könnte der unterfränkischen Stadt dabei helfen, überregional für deren schöne Seiten zu werben. Das wird aber nur gelingen, wenn die Stadt auch Mühe in die Veranstaltung investiert. Zuletzt wurden die Landesgartenschauen gerne nach demselben Schema geplant: Wiese, Blumenhalle, Schaubeete, Gastronomie und ein Rahmenprogramm, das möglichst kostengünstig mit lokalen Akteuren gefüllt wird. In vielen Rathäusern wird eine Gartenschau vor allem als städtebauliches Instrument gesehen, das ihnen Fördermittel und schnelle Genehmigungen beschert, wenn sie Brachflächen in Parks verwandeln wollen. Die halbjährige Veranstaltung selbst ist oft nur Mittel zum Zweck und wird dementsprechend lieblos abgehandelt. Dass die gastgebenden Städte dazu gezwungen sind, die Schau mit dem immerselben Partner, einer GmbH aus gärtnerischen Berufsverbänden, zu organisieren, macht die Gefahr zu langweilen nicht kleiner. Das hat sich vergangenes Jahr in Würzburg gezeigt.

Wenn sich die Schweinfurter am Sonntag für die Landesgartenschau aussprechen, sollte sich die Stadt ein Vorbild an Schwäbisch-Gmünd nehmen. Die baden-württembergische Stadt hat ihr Gartenschaugelände 2014 mit ungewöhnlich großem Aufwand gestaltet. Allein die Fülle an Spielmöglichkeiten vom Hochseilgarten bis zur Floßfahrt begeisterte. Für die Schau wurde viel investiert, sie lockte mit dem inspirierten Konzept aber auch mehr als zwei Millionen Euro Besucher.