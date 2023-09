Kommentar von Sebastian Beck

Dreieinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Bayern liegt eine politische Zeitenwende in der Luft. Vieles deutet darauf hin, dass Grüne, SPD und FDP für die Politik der Bundesregierung kollektiv abgestraft werden. Davon profitiert aber voraussichtlich nicht die CSU; Gewinner sind in erster Linie die Freien Wähler und die AfD. FW-Chef und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger muss darauf hoffen, dass ihn die Welle aus Sympathie und Trotz bis zum Wahlsonntag am 8. Oktober trägt. Dann darf er sich ein weiteres Ministerium aus dem schwindenden Besitzstand der CSU aussuchen, deren langsamer Niedergang sich fortsetzt.