22. November 2018, 09:20 Uhr Tracht Das Jucken in der Lederhose ist nicht schmuddelig

Es gab eine Zeit, in der die bayerische Tracht gerne als Staffage in einschlägigen Filmchen herhalten musste. Dass das ein Schmarrn war, ist nun endlich belegt.

Glosse von Andreas Glas

Von der "Lindenstraße" mag man halten, was man möchte. Bald muss man eh keine Haltung mehr dazu haben, da die Serie ja abgesetzt wird. Man kann aber prophezeien, dass es Menschen gibt, die der "Lindenstraße" noch in Jahrzehnten nachtrauern werden. Anders verhält es sich mit gewissen Filmen aus den Siebzigern, denen zumindest in Bayern keiner mehr nachweint. Diese Folklore-Sexfilmchen, die Titel trugen wie: "Beim Jodeln juckt die Lederhose". Alles Filme, die schon deshalb sexistisch sind, weil sie Trägerinnen und Träger der Lederhose auf ihre Sexualität reduzieren. Titel und Inhalt des eben erwähnten Films suggerieren etwa, dass ein Jucken in der Lederhose immer und automatisch ein Symptom libidinöser Regung sei, die ja vor allem Männern gern mal als eine Art Dauerzustand unterstellt wird.

Dass das ein Schmarrn ist, belegt nun - endlich, Gott sei Dank und ein für alle mal - ein Lederhosenfabrikant aus dem niederbayerischen Moosthenning (Kreis Dingolfing-Landau). Die Firma trägt den sehr niederbayerischen Namen Stockerpoint und ruft gerade einige ihrer Lederhosen zurück, weil diese stärker mit dem schädlichen Chrom VI belastet sind als erlaubt. Die Substanz könnte bei längerem Hautkontakt zu allergischen Reaktionen führen, warnt der Hersteller. Anders formuliert: Wenn es in der Lederhose juckt, dann hat das erst mal nichts damit zu tun, woran einige im ersten Moment denken mögen.

Während manch jüngerer Herr nun erleichtert ist, dass er den tatsächlichen Grund für das Jucken in seiner Lederhose kennt, dürften manch ältere Herrschaften schon ein bisschen enttäuscht sein. Darüber, dass die Liebesgrüße aus ihrer Lederhose doch nur ein Fehlalarm waren. Die gute Nachricht in der schlechten: Alle Käufer können ihre juckende Lederhose nach Moosthenning zurückschicken und kriegen eine nagelneue Hose, natürlich kostenlos. Die juckt dann zwar nicht mehr, doch behauptet die Lederhosenfirma auf ihrer Homepage, dass ihre Fabrikate trotzdem "sexy wirken" können. Und damit ist dann eben nicht irgendeine Wirkung im Hoseninneren gemeint. Sondern die Wirkung, die so eine Lederhose nach außen haben kann. Damit wäre das auch mal geklärt.