Ein Autofahrer ist im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei tödlich verletzt. Der 19-Jährige sei in den Morgenstunden von einer Straße bei Kolitzheim abgekommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Er hatte wohl in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Beim Aufprall wurde der Fahrer in seinem Auto eingeklemmt; er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.