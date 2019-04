24. April 2019, 19:01 Uhr Königssee Männer sterben bei Badeunfall

Zwei 21-jährige Männer aus Sachsen sind bei einem Badeausflug am Königssee in Oberbayern ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei sind die beiden am Dienstagabend in eine Gumpe des Königsbachfalles - nur wenige Höhenmeter über dem Königssee gelegen - baden gegangen. Der Bergbach führt derzeit viel Schmelzwasser. Als Unglücksursache wird vermutet, dass die beiden entweder wegen der starken Strömung nicht mehr aus der Gumpe gelangen konnten oder durch das wenige Grad kalte Wasser einen Herzstillstand erlitten. Das Schmelzwasser hat eine immense Kraft. Ein Freund der beiden hatte noch Rettungskräfte alarmiert. Sie konnten die Männer nur noch leblos bergen.