Bei einer Veranstaltung in Königsbrunn nahe Augsburg hat die Polizei am Donnerstagabend zahlreiche Besucher kontrolliert. Die Ermittler hätten Hinweise darauf, dass Menschen Waffen und andere gefährliche Gegenstände mit sich führten, sagte ein Sprecher während des Einsatzes.

Das Treffen einer Großfamilie hatte die Ermittler auf den Plan gerufen: Mitglieder der Familie sollen in der Vergangenheit zahlreiche Straftaten begangen haben, etwa Körperverletzungen, Erpressungen und Betrugsdelikte.

Die Veranstaltung in einer Halle in einem Gewerbegebiet in Königsbrunn war der Polizei zufolge als Hochzeitsfeier ausgewiesen. Dazu waren mehr als 300 Personen angereist, darunter viele aus München und anderen deutschen Städten, aus Italien, Frankreich und Rumänien. Es habe der Verdacht bestanden, dass neben der Feier, die sich als Silberhochzeit herausstellte, ein sogenannter Friedensrichter Konflikte innerhalb der Familie lösen sollte. Dabei könne es zum Beispiel um Fälle gehen, in denen ein Mitglied die Familie verlassen möchte. Dafür würden hohe Geldbeträge gefordert. Würden diese nicht bezahlt, könne der „Friedensrichter“ drakonische Strafen aussprechen.

280 Polizeibeamte waren bei einer Familienfeier in Königsbrunn im Einsatz. (Foto: Stefan Puchner/dpa)

Der Einsatz der Polizei begann gegen 17.15 Uhr mit rund 280 Beamten. Sie stellten die Identitäten von 339 Gästen fest. Zwölf Personen wurden vorläufig festgenommen, unter anderem wegen des Verdachts auf Menschenhandel und Vergewaltigung. Gegen drei Anwesende bestanden Haftbefehle, deren Vollstreckung aber durch Geldzahlungen abgewendet wurde. Neben weiteren Straftaten wurden fünf Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt; dabei wurden nach Polizeiangaben Messer und ein nicht für den privaten Besitz erlaubtes Pfefferspray-Sprühgerät sichergestellt. Eine Frau hatten einen sogenannten Totschläger dabei, eine in Deutschland verbotene Schlagwaffe.

Die Feier war von 16 bis 19 Uhr angemeldet. Der Polizeieinsatz dauerte bis kurz nach 20 Uhr und verlief größtenteils friedlich. Die Polizei betont, es sei ihr bei dem Einsatz nicht nur um die Ahndung und die Verhinderung von Straftaten gegangen, sondern auch darum, die Entstehung von „Parallelgesellschaften“ zu verhindern. Ob tatsächlich ein sogenannter „Friedensrichter“ anwesend war, wurde nicht mitgeteilt.