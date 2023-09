Was die Münchner Ehrenbürgerin und Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde sagte, hat dazu beigetragen, dass der Ministerpräsident seinen Vize Hubert Aiwanger lieber im Amt belässt.

Von Ulrike Heidenreich

Als Charlotte Knobloch im vergangenen Herbst ihren 90. Geburtstag feierte, war dies eine hoffnungsvolle Zusammenkunft. Eine imposante Gesellschaft und die Spitzen des Staates waren zusammengekommen in Münchens Mitte: in der Hauptsynagoge, deren steinerner Quader der Klagemauer in Jerusalem nachempfunden ist und die als ein Lebenswerk der Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern gelten darf.