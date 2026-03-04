Zum Hauptinhalt springen

Bürgermeister von Knetzgau hört auf„Ich zähle die Tage bis zum Ende meiner Amtszeit“

Lesezeit: 7 Min.

Über Jahre hinweg sah sich der Bürgermeister von Knetzgau, Stefan Paulus, mit gegen ihn gerichteten Hass-Schmierereien konfrontiert.
Über Jahre hinweg sah sich der Bürgermeister von Knetzgau, Stefan Paulus, mit gegen ihn gerichteten Hass-Schmierereien konfrontiert. privat

Stefan Paulus war Bürgermeister aus Leidenschaft – bis er sich ständigen Hassbotschaften ausgesetzt sah, geschmiert an Häuserwände in seiner Heimat. Jetzt will er nicht mehr.

Interview von Olaf Przybilla

Seit 18 Jahren ist Stefan Paulus Bürgermeister in der unterfränkischen Gemeinde Knetzgau, gewählt mit imposanten Mehrheiten. Mit 59 wäre er eigentlich im besten Rathaus-Alter. Inzwischen aber zählt er die Tage bis zum Ende seiner Amtszeit. Was läuft da schief in den Kommunen?

