Seit 18 Jahren ist Stefan Paulus Bürgermeister in der unterfränkischen Gemeinde Knetzgau, gewählt mit imposanten Mehrheiten. Mit 59 wäre er eigentlich im besten Rathaus-Alter. Inzwischen aber zählt er die Tage bis zum Ende seiner Amtszeit. Was läuft da schief in den Kommunen?