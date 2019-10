Ein Polizist hat einen Warnschuss gegen einen bewaffneten 18-Jährigen abgegeben, weil dieser Beamte in einem Wald mit einem Messer bedroht hatte. Der junge Mann blieb unverletzt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuvor hatte die Inspektion eine Mitteilung über ein "ungewöhnliches Waldlager" nahe Klingenberg am Main (Landkreis Miltenberg) erreicht. In dem Waldstück entdeckte eine Streife am Dienstag den Mann mit einer Machete. Er flüchtete und zog kurz darauf ein Messer, das er den Angaben nach gegen einen der Beamten richtete. "Aufgrund der akuten und lebensgefährlichen Bedrohung gab einer der beiden Beamten einen Warnschuss in die Luft ab und wies den Mann an, das Messer abzulegen", hieß es in der Mitteilung weiter. Der 18-Jährige wurde anschließend vorläufig festgenommen. Die Hintergründe der Flucht und zu dem Waldlager blieben vorerst unklar.