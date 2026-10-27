„Hätte es im Sommer dieses Jahres einen Terroranschlag oder eine Katastrophe gegeben, wo 16 000 Menschen ums Leben gekommen wären – ich glaube, dann würden wir von keinem anderen Thema sprechen“, sagt Würzburgs Oberbürgermeister Martin Heilig, wobei der Konjunktiv eigentlich gar nicht passt – es gab sie ja, die Katastrophe und die 16 000 Toten.

Diese Zahl der hitzebedingten Sterbefälle haben jedenfalls die Statistiker des Robert-Koch-Instituts für diesen Sommer in Deutschland errechnet. In Bayern waren es demnach mehr als 2100. „Aber es scheint trotzdem so zu sein, als würde es niemanden so richtig interessieren – und als würde man relativ schnell zur Tagesordnung übergehen“, sagt der Grünen-Politiker.

Gemeinsam mit seiner Stellvertreterin, Würzburgs zweiter und „Klimabürgermeisterin“ Sandra Vorlová (Grüne), dem bayerischen Vorsitzenden des Bundes Naturschutz (BN), Martin Geilhufe, und Christian Schulz, dem Geschäftsführer der Allianz für Klimaschutz und Gesundheit (KLUG), zieht Heilig am Dienstag in einer digitalen Pressekonferenz Bilanz zum Hitzesommer.

Die Beteiligten wollen das Thema im öffentlichen Bewusstsein halten, auch wenn der November naht und gerade andere Probleme die Menschen beschäftigen. „Jetzt ist die Zeit, sich auf den nächsten Sommer vorzubereiten“, sagt der Anästhesist Schulz. „Damit können wir nicht erst im Juni anfangen – dann ist die Hitze da.“

OB Heilig appelliert angesichts des fortschreitenden Klimawandels für ein politisches Umdenken. Es brauche eine „radikale Änderung bei dem, wofür Geld ausgegeben wird“. Klimaschutz und -anpassung müssten für Kommunen Pflichtaufgaben werden, fordert er – mit entsprechender finanzieller Ausstattung. Er sehe aber nicht, dass der Ernst der Lage Berlin und München „in der Form erreicht hat“.

Wer wisse, wie viel es – nur ein Beispiel von vielen – koste, eine Schule hitzegerecht umzubauen, der ahne auch, um wie viel Geld es gehe. Es brauche dort etwa schnell Klimaanlagen für bestimmte Räume. „Wenn man sich vorstellt, dass jemand seine Mittlere Reife oder sein Abitur bei 35 Grad im Raum schreiben muss, ist das einfach völlig unzumutbar“, sagt er.

Das ungewöhnliche Bündnis hält seine Pressekonferenz exakt vier Monate nach dem 27. Juni ab – dem zweiten Tag in Folge, an dem in Kitzingen, unweit von Würzburg, die höchste je in Bayern gemessene Temperatur von einem Thermometer abzulesen war: 40,8 Grad, der Höhepunkt eines außerordentlich heißen und trockenen Sommers.

Juni, Juli, August, der Sommer habe 92 Tage, rechnet Vorlová vor. 41 davon seien in Würzburg Hitzetage gewesen. Tage also, an denen die Temperatur auf mindestens 30 Grad stieg. „Wir sind hier wirklich gebeutelt von der Hitze und Trockenheit“, sagt sie.

Der Würzburger Oberbürgermeister Martin Heilig (Grüne) appeliert angesichts des Klimawandels für ein politisches Umdenken.. Foto: Heidi Frank

Aber auch im bayernweiten Mittel zählte der Deutsche Wetterdienst heuer etwa 26 Hitzetage – die höchste Zahl seit Messbeginn im Jahr 1951. Die Durchschnittstemperatur stieg von Juni bis August auf etwa 20 Grad, so hoch wie bislang nur 2003. Zugleich verzeichneten die Messstationen in diesen Monaten etwa 32 Prozent weniger Niederschlag als im Vergleichszeitraum von 1971 bis 2000.

Zusätzlich blieben im Winter Niederschläge aus, sagt BN-Chef Geilhufe, was zu Engpässen in der Trinkwasserversorgung führe, wie sie in diesem Jahr an verschiedenen Orten in Bayern zu beobachten sind. Bereits im August war im Alpenvorland ein Tanklaster unterwegs, um Trinkwasser nach Bad Bayersoien zu liefern.

Um Niederschläge länger im Boden zu halten, spricht sich Geilhufe für die Renaturierung von Mooren und Auen aus und betont die Wichtigkeit von Schwammstädten, die Wasser besser speichern. Und er erneuert die Forderung seines Verbands nach verpflichtenden kommunalen Baumschutzverordnungen, damit diese weniger leicht gefällt werden können.

Es sind viele kleine Maßnahmen, die heiße Sommer etwas erträglicher machen können. In Würzburg haben sie trotz begrenzter finanzieller Mittel bereits einiges unternommen, Trinkbrunnen gebaut, Kühlräume und ein Hitzetelefon eingerichtet oder eine Nebeldusche. Im kommenden Jahr wollen sie den Marktplatz begrünen, und in der Stadt gelte das Credo: „Jede Baustelle soll hinterher grüner sein als vorher“, sagt Vorlová. Überdies arbeite man gemeinsam mit der Julius-Maximilians-Universität an einem digitalen Zwilling der Stadt, um in einem Klimamodell die Auswirkung jedes neuen Baums oder Gebäudes simulieren zu können.

Anästhesist Schulz betont gleichwohl, dass man bei den Klimaanpassungen die gesamte Gesellschaft im Blick haben müsse. Alle seien von der Hitze betroffen, nur könnten sich manche besser schützen als andere. Ältere, alleinstehende Menschen etwa würden von einer Nebeldusche im aufgeheizten Stadtzentrum kaum profitieren – sie müssten eher beraten werden, wenn bestimmte Medikamente bei Hitze anders wirkten.