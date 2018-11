18. November 2018, 18:59 Uhr Kleinheubach Zehn Verletzte in Unfallserie

Bei zwei Verkehrsunfällen in Folge sind in Unterfranken zehn Menschen verletzt worden, darunter ein Kleinkind. Ein 41-jähriger Autofahrer hatte am Samstagabend beim Abbiegen auf der B 469 im Landkreis Miltenberg ein entgegenkommendes Auto übersehen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sein Wagen stieß mit dem Auto einer 28-Jährigen zusammen und schleuderte es gegen ein weiteres Fahrzeug. Der 41-Jährige und seine vier Mitfahrer erlitten leichte Verletzungen, darunter ein zweijähriges Kind. Die 28-Jährige und ihre Mitfahrerin sowie der Fahrer des dritten Wagens wurden ebenfalls leicht verletzt. Im anschließenden Stau kam es zu einem weiteren Unfall. Eine 22-Jährige bemerkte das Abbremsen einer 20-Jährigen Autofahrerin vor ihr zu spät und fuhr auf den Wagen auf. Beide wurden leicht verletzt.