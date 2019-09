Spötter könnten ja sagen, dass die SPD ihre Fraktionsklausur fast schon traditionell im bayerischen Landtag abhält und nicht im Kloster Irsee im Ostallgäu. Zumindest ist das jetzt zum zweiten Mal der Fall - bereits im Januar hatten die bei der Landtagswahl 2018 auf unter zehn Prozent gerutschten Sozialdemokraten aus Kostengründen im Maximilianeum getagt. Wer damals dabei war, konnte eine Fraktion beobachten, der das Wahlergebnis noch in den Knochen steckte. Am Mittwoch aber trat Fraktionschef Horst Arnold zum Auftakt der Herbstklausur demonstrativ kämpferisch auf. Man hat sich wohl damit arrangiert, nicht mehr größte Oppositionsfraktion zu sein. "Zukunft beginnt vor Ort", heißt das Leitthema, mit dem sich die 22 Abgeordneten bis zum Freitag beschäftigen; es sollen konkret Verbesserungen für die Bürger in den Gemeinden, Städten und Landkreisen vorangetrieben werden.

"Medizinische Versorgung, öffentlicher Nahverkehr, Klimaschutz: Wir wollen dazu beitragen, die landespolitischen Weichen richtig zu stellen", sagte Arnold. Der Kommunalschwerpunkt, den keine andere Fraktion so klar für ihre Klausur formuliert, entstand nicht nur mit Blick auf die Wahlen 2020 - sondern soll offenbar auch Fraktion und Landespartei in die Offensive bringen. Die SPD wolle ein Bayern, das "modern, nachhaltig und sozial gerecht durchdekliniert ist. Das soziale Gewissen in Bayern sind wir". Auch wenn sich andere derlei auf die Agenda schrieben, sei das bei der Konkurrenz weder glaubwürdig noch inhaltlich unterlegt. Über allen Themen schwebt die Forderung nach einem Investitionsprogramm für die Kommunen bis zum Jahr 2030, das ihnen bei der Bewältigung ihrer Aufgaben helfen soll. Mehrere sozialdemokratische Kommunalpolitiker erwartet die Fraktion, zum Beispiel den Fürther Oberbürgermeister Thomas Jung, die Landrätin des Landkreises Regen, Rita Röhrl, sowie Sigrid Meierhofer, die Bürgermeisterin von Garmisch-Partenkirchen.

Unter anderem will die Fraktion ihre Pläne erörtern, um "Wohnungs- und Bodenpolitik sozial zu gestalten". Kern ist ein Fonds für Kommunen, damit diese ein Vorkaufsrecht für Flächen ausüben könnten - um sie dann für sozial engagierten Wohnungsbau und im Sinne des Klimaschutzes zu bebauen. Beim Nahverkehr stellt sich Arnold einen bayernweiten Verkehrsverbund vor, bis 2030 als "Idealzeitpunkt". Zuvor brauche es "Vereinbarungen unter nachhaltiger Schirmherrschaft des Freistaats"; und man müsse an der Zuverlässigkeit arbeiten, sodass überall mindestens einmal pro Stunde ein Zug oder Bus fahre. Dies sei "eine Frage der Zuschüsse, und ob man das wirklich will". Der CSU wirft der SPD im Ressort Verkehr, Bauen und Wohnen Versagen vor. Dass Hans Reichhart, der Landrat von Günzburg werden will, als zuständiger Minister die Bühne verlasse, bringe ihn zum Nachdenken, sagte Arnold. Eigentlich sei der ja im Amt installiert worden, um die Themen "mit Herzblut voranzubringen".

Weiterer Schwerpunkt der Klausur ist die Gesundheitsversorgung, darüber hinaus spricht man über die Beteiligung der Jugend in der Politik ("Bei uns nicht erst seit gestern auf dem Schirm") und eben Klimaschutz. Dazu ist auch eine Delegation der "Fridaysf for Future"-Bewegung eingeladen. Arnold ging auf Nachfrage darauf ein, dass Kultusminister Michael Piazolo (FW) am Mittwoch die Schüler gewarnt hat, sich weiter in der Schulzeit an den Protesten zu beteiligen. Das Ziel medialer Aufmerksamkeit sei erreicht, "insofern sehe ich überhaupt keine Notwendigkeit, nun während der Unterrichtszeit für ,Fridays for Future' zu demonstrieren", hatte der Minister gesagt. In der Tat gebe es eine Schulpflicht, konterte Arnold harsch. Aber sei das, was "der Law-and-Order-Piazolo" sage, denn Pädagogik? Nein, es sei eine "Fantasielosigkeit sondersgleichen und old, old school" - und es sei "kein Gedankengut, mit dem man ein Land weiterentwickelt". Schwänzen sei eine Ordnungswidrigkeit, als Jurist wisse er, dass man diese vor Gericht einstellen könne. Nötig sei vielmehr, die Proteste als Unterricht für Sozialkunde weiterzuentwickeln.