Von Andreas Glas

Im Sommer hat Klaus Holetschek einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Zur Auffrischung und für den Fall, dass "in meinem Umfeld etwas passieren sollte", sagte der bayerische Gesundheitsminister, "bei Herzstillstand kommt es auf jede Minute an". Nun ist Herbst, und es ist tatsächlich etwas passiert in Holetscheks Umfeld. Seine CSU hat bei der Landtagswahl wieder nicht so richtig geliefert, 37 Prozent, ein Minus. Die Patientin ist nicht tot, aber so richtig lebendig halt auch nicht. Irgendwie logisch, dass jetzt der Ersthelfer Holetschek ins Spiel kommt.