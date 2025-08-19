Zum Hauptinhalt springen

Heldentenor Klaus Florian Vogt„Das ist eine fürchterliche Vorstellung, meine Söhne in den Krieg ziehen zu sehen“

Lesezeit: 7 Min.

Lichtgestalt mit verletzlicher Seite: Klaus Florian Vogt im Ersten Aufzug des „Siegfried“.
Lichtgestalt mit verletzlicher Seite: Klaus Florian Vogt im Ersten Aufzug des „Siegfried“. (Foto: Bayreuther Festspiele / Enrico Nawrath)

Klaus Florian Vogt verkörpert den Heldentenor wie kaum ein anderer Sänger dieser Zeit. Bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth wird sein Siegfried gerade wieder frenetisch gefeiert. Doch was ist das in seiner Sicht eigentlich, ein „Held“?

Interview von Susanne Hermanski

Klaus Florian Vogt sieht aus wie ein Tenor aus dem Bilderbuch. Kaum ein anderer verkörpert auf der Bühne die kraftstrotzenden Lichtgestalten aus Richard Wagners Opern-Mythenwelten wie der blonde, blauäugige, groß gewachsene Mann, geboren in der Stadt Heide in Holstein. An diesem Mittwoch singt er bei den Bayreuther Festspielen wieder den Siegfried in der „Götterdämmerung“. Sein Lohengrin ist Legende, doch muss es bei ihm natürlich nicht immer Wagner sein. Sein Repertoire reicht vom Mozarts Tamino und Beethovens Florestan bis zu den Liedern von Strauss und darüber hinaus.

Zur SZ-Startseite

Der Verein Taff  und die Bayreuther Festspiele
:Warum Katharina Wagner auf diese Unterstützer zählen kann

Sie sind alle Wagnerianer und helfen unbürokratisch, wenn mal wieder schnell Geld gebraucht wird auf dem Grünen Hügel. Der Verein Taff –  die etwas anderen Freunde Bayreuths.

Von Jutta Czeguhn

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite