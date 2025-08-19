Klaus Florian Vogt verkörpert den Heldentenor wie kaum ein anderer Sänger dieser Zeit. Bei den Wagner-Festspielen in Bayreuth wird sein Siegfried gerade wieder frenetisch gefeiert. Doch was ist das in seiner Sicht eigentlich, ein „Held“?

Interview von Susanne Hermanski

Klaus Florian Vogt sieht aus wie ein Tenor aus dem Bilderbuch. Kaum ein anderer verkörpert auf der Bühne die kraftstrotzenden Lichtgestalten aus Richard Wagners Opern-Mythenwelten wie der blonde, blauäugige, groß gewachsene Mann, geboren in der Stadt Heide in Holstein. An diesem Mittwoch singt er bei den Bayreuther Festspielen wieder den Siegfried in der „Götterdämmerung“. Sein Lohengrin ist Legende, doch muss es bei ihm natürlich nicht immer Wagner sein. Sein Repertoire reicht vom Mozarts Tamino und Beethovens Florestan bis zu den Liedern von Strauss und darüber hinaus.