Die SPD will mit einer Petition Änderungen an der bereits beschlossenen Kita-Reform durchsetzen. „Schluss mit der systematischen Sparpolitik auf dem Rücken von Familien“, heißt es in der Petition an den Bayerischen Landtag . Der Freistaat müsse den 100 Euro Kita-Zuschuss für Eltern erhalten und die Kinderbetreuung insgesamt gerechter gestalten. Ob Eltern eine bezahlbare Kinderbetreuung finden, dürfe keine Frage der Postleitzahl sein. In der Vergangenheit unterstützen Städte wie München ihre Kitas, sodass diese die Beiträge senken konnten. In finanziell klammen Kommunen war dies dagegen nicht der Fall.

Im kommenden Jahr könnte die Schere noch weiter auseinanderklaffen. Denn nach dem Bayerischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) wird dann der bisherige 100-Euro-Zuschuss, mit dem sich der Freistaat pro Kind an den Gebühren der über Dreijährigen beteiligt, in die allgemeine Kita-Finanzierung fließen.

„Der Unmut bei Eltern, in unseren Ortsvereinen und bei unseren kommunalen Mandatsträgern ist groß - und völlig berechtigt“, sagt die Vorsitzende der Bayern-SPD Ronja Endres. Die Staatsregierung schiebe die Verantwortung nach unten ab. Die Rechnung sollten klamme Kommunen übernehmen. Wo deren Geld nicht reiche, zahlten am Ende wieder die Eltern die Zeche.

Wie stark die Einbußen für Eltern sind, rechnet die SPD an folgendem Beispiel vor: Für ab Januar 2025 geborene Kinder entfallen regulär insgesamt 6000 Euro Familiengeld. Müssen Eltern zusätzlich die bisherigen 100 Euro Beitragszuschuss monatlich selbst tragen, kommen bei drei Jahren Kindergarten 3600 Euro hinzu. Knapp 10 000 Euro pro Kind seien das, bei zwei Kindern fast 20 000 Euro weniger im Geldbeutel, die Streichungen beim Krippengeld noch nicht eingerechnet.

Tausende Euro weniger – das kommt in der Elternschaft nicht gut an, wie auch die CSU inzwischen erkannt hat. „Der Korrekturbedarf ist da“, sagte CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek kürzlich. „Die CSU ist Familienpartei, und diesen Worten müssen wir weitere konkrete Taten folgen lassen.“ Diese Ankündigung aber ist der SPD nach all den Kehrtwenden beim Familiengeld zu wenig, sagt Endres: „Wer Familienland sagt, darf Familien nicht kaputtsparen.“

Die SPD trifft mit ihrer Petition einen Nerv. In der Elternschaft rumort es gewaltig, sagt etwa der Vorstandsvorsitzende des Gesamtelternbeirats Kindertagesstätten Nürnberg, Uwe Kriebel. „Für viele Eltern ist das nicht mehr nachvollziehbar“, sagt er. „Ein Stück weit wird der Kita-Platz zum Luxusgut.“ Kriebel hat deshalb im Namen der Nürnberger Elternvertreter einen offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) geschrieben, in dem er die „erschreckende“ Lage für die dortigen Familien beschreibt: Familien werde Geld gestrichen und in die Kitas geleitet. Dort aber komme es nicht den Kinder zugute.

Das Versprechen der Politik sei gewesen, dass das von den Eltern zu den Kitas geschobene Geld dort die Qualität verbessere. In Nürnberg passiere das aber nicht: Aufgrund der kommunalen Haushaltsnot und der geltenden Haushaltssperre sei es städtischen Kitas untersagt, notwendige Reparaturen durchzuführen, neues Spiel- und Fördermaterial anzuschaffen oder Ausflüge anzubieten. Für Eltern heißt das also: Sie zahlen mehr und in den Kitas herrscht weiter Notbetrieb. „Mittel, die spürbar bei unseren Kindern ankommen müssten, dienen faktisch dazu, angespannte kommunale Haushalte zu konsolidieren“, so Kriebel.

Der Elternvertreter sieht darin auch ein Gerechtigkeitsproblem: Was eine finanzschwache Großstadt wie Nürnberg nicht mehr leisten könne, würden solventere Kommunen sehr wohl auffangen.

Die Bayern-SPD nennt auf Nachfrage mehrere Rathauschefs, die die Forderung der Eltern unterstützten. Dass der Freistaat die Betriebskostenförderung erhöhe, sei grundsätzlich richtig, sagt etwa Marlen Laurien, Bürgermeisterin von Ammerndorf im Landkreis Fürth. Das Problem: Das Geld reiche nicht. Ammerndorf habe bereits vor der Reform ein jährliches Defizit im Kita-Bereich von fast 100 000 Euro gehabt, das die Gemeinde ausgeglichen habe. Hinzu kämen nun anstehende Kosten etwa für die Generalsanierung der kommunalen Kita Spatzennest. Die bisherigen 100 Euro Elternentlastung würden deshalb künftig anders im System der Kindertagesbetreuung eingesetzt. Die Eltern verlieren dadurch ihre direkte Entlastung. Und die Kommunen bekämen „den Schwarzen Peter für ein Problem, das wir nicht verursacht haben und allein auch nicht lösen können.“

Familien zahlen immer mehr für Wohnen, Lebensmittel, Energie und Mobilität. Ausgerechnet ihnen streiche die Staatsregierung Tausende Euro, kritisierte auch der Co-Landesvorsitzende der SPD, Sebastian Roloff. „Wir brauchen endlich die umgekehrte Richtung: verlässliche Entlastung und schrittweise beitragsfreie Kitas.“

Tatsächlich haben sich in den vergangenen Jahren viele Bundesländer bemüht, die Kita-Gebühren zu senken. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern etwa ist frühkindliche Betreuung für Eltern komplett beitragsfrei. In Hamburg gilt dies zumindest für eine Grundbetreuung von fünf Stunden täglich. In Bayern wird die Kinderbetreuung für Eltern dagegen gerade wieder teurer.