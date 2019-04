16. April 2019, 18:29 Uhr Kist Mutiges Mädchen am Steuer

Vom Beifahrersitz aus hat eine 14-Jährige das Auto ihrer bewusstlosen Mutter von der Autobahn auf einen Parkplatz gesteuert. Die 41-Jährige war nach Angaben der Polizei vom Dienstag am Steuer plötzlich zusammengesackt. Kurz vor der Ausfahrt Kist nahe Würzburg habe die Tochter bei einer Geschwindigkeit von etwa 100 Kilometern pro Stunde die Lenkung übernommen. Sie steuerte den Wagen von der Autobahn runter auf einen Parkplatz und dort in den Graben. Das Mädchen alarmierte zudem den Rettungsdienst. Die Helfer brachten die Mutter in eine Klinik, wo sie stationär versorgt wurde. Die Polizei lobte die 14-Jährige für die "geschickte" und "mutige" Aktion und ihre "tolle Reaktion".