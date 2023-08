Rund 12 Verletzte gab es in Kissing, nachdem ein Sturm am Samstag ein Bierzelt umgeworfen hat.

Bei einem Unwetter in Schwaben werden mehrere Menschen von einem umstürzenden Festzelt verletzt. In Augsburg flüchten Besucher wegen des Regens vom Plärrer.

Ein heftiges Unwetter ist über Teile Schwabens gezogen und hat in Kissing bei Augsburg ein Bierzelt umgeworfen. Laut Polizei wurden dabei rund 12 Menschen verletzt, 6 von ihnen schwer. Als das Unwetter aufzog, waren sie mit dem Aufbau des Zelts beschäftigt und versuchten noch, es festzuhalten - dabei wurden sie verletzt. 20 weitere Aufbauhelfer blieben unverletzt. Zuerst hatte die Polizei von rund 30 Verletzten gesprochen.

Das Polizeipräsidium Schwaben Nord berichtete zudem von zahlreichen weiteren Einsätzen. Dabei handelte es sich demnach hauptsächlich um vollgelaufene Keller und umgestürzte Bäume. Durch Hagel seien auch Dachfenster beschädigt worden. In Augsburg hat am Samstag das Volksfest Plärrer begonnen. Aufgrund des heftigen Regens strömten die Menschen am Abend vom Gelände.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Samstagabend weiter vor Unwettern im Süden Bayerns. Für den Regierungsbezirk Oberbayern sprach der DWD die höchste von vier Warnstufen aus: Es drohten extreme Gewitter, Bäume könnten entwurzelt und Dächer beschädigt werden.