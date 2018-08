7. August 2018, 18:52 Uhr Kirchheim, Furth im Wald, Schweinfurt Städte für Gartenschauen 2024 bis 2026 stehen fest

Die Gewinnerstädte für die Landesgartenschauen in den Jahren 2024 bis 2026 stehen fest. Wie das Umweltministerium am Dienstag mitteilte, werden 2024 Kirchheim (Landkreis München), im Jahr darauf Furth im Wald (Landkreis Cham) und 2026 Schweinfurt die Austragungsorte sein. Für die Landesgartenschauen wird zwischen den Ortsteilen Kirchheim und Heimstetten eine Grünfläche mit Aufenthalts- und Spielbereichen im Freien entstehen. In Furth in Wald ist geplant, zwei Bachauen zu sanieren und damit zum einen den Hochwasserschutz zu verbessern und zum anderen die Lebensqualität in Altstadtnähe zu erhöhen. In Schweinfurt soll eine einstige Militärfläche zum etwa zehn Hektar großen Park umgestaltet werden. "Die Bewerber haben qualitativ hochwertige und innovative Ideen für die Entwicklung ihrer Kommunen eingereicht", sagte Umweltminister Marcel Huber. Die Konzepte würden Mensch und Natur enger zusammenbringen und den Tourismus ankurbeln.