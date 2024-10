Jenkofen bei Landshut:Eine Dorfkirche voller Kunstschätze von europäischem Rang

Von Hans Kratzer

Die wenigsten Gebäude und Kunstschätze überdauern die Jahrhunderte unversehrt. Feuersbrünste, Kriegsknechte, Raubgesindel, so heißen die Feinde jeglichen Kulturguts. Es ist also ein Segen, dass das Filialdorf Jenkofen heil davongekommen ist, mag es manchmal auch knapp hergegangen sein. Der größte Schatz der in der Nähe von Landshut gelegenen Ortschaft ist eine spätgotische Marienkirche, die stämmig in der Ortsmitte thront. Mit der Wucht ihrer drei Schiffe überstand das Gotteshaus so manche Kriegsnot.