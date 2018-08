8. August 2018, 18:51 Uhr Kirchdorf am Inn Tödlicher Lkw-Unfall

Beim Zusammenstoß zweier Lastwagen im Landkreis Rottal-Inn ist einer der Fahrer ums Leben gekommen. Er war am Mittwochmorgen aus bislang ungeklärter Ursache bei Kirchdorf am Inn auf die Gegenfahrbahn geraten, wie die Polizei mitteilte. Nach der Kollision mit einem anderen Lastwagen stieß der Lkw noch mit einem Auto zusammen und schob es in den Straßengraben. Der Unfallverursacher erlitt tödliche Verletzungen. Die 50 Jahre alte Autofahrerin und die neunjährige Stieftochter des Lkw-Fahrers wurden leicht verletzt. Beide kamen ins Krankenhaus. Die stark befahrene Bundesstraße 12 war für mehrere Stunden gesperrt.