Von Deniz Aykanat und Clara Lipkowski

Vom oberpfälzischen Obertraubling aus ist man mit dem Fahrrad in einer halben Stunde in der Altstadt Regensburgs. Trotzdem zahlt eine Familie für die Vollzeitbetreuung ihres Kindes in einer städtischen Krippe in der Domstadt maximal 370 Euro, in einer kommunalen Krabbelgruppe in Obertraubling im Landkreis Regensburg mehr als 500 Euro. Fährt man 20 Minuten mit dem Auto die B 15 runter nach Schierling, selber Landkreis, legt man keine 170 Euro auf den Tisch.