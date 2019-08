18. August 2019, 18:50 Uhr Kiefersfelden Tödliche Suche

Bei der Suche nach einem Gegenstand im Gully ist ein Mann auf einem Parkplatz in Kiefersfelden (Kreis Rosenheim) von einem Auto überrollt worden und gestorben. Laut Polizei hatte sich der Mann flach auf den Boden gelegt. "Er wollte einen Gegenstand suchen, der durch den Kanaldeckel in den Abfluss gefallen war", sagte ein Sprecher. Ein Autofahrer übersah den Mann. Retter brachten den schwer verletzten 62-Jährigen in eine Klinik, wo er starb. Unklar blieb, was der Verunglückte gesucht hatte.