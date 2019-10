Eine Reise nach Deutschland hat für einen wegen Mordes verurteilten Italiener im Gefängnis geendet. Der Mann war bei Kiefersfelden an der Grenze zu Österreich in einem Reisebus kontrolliert worden. Die Beamten stellten fest, dass gegen den 41-Jährigen ein Haftbefehl vorliegt, wie eine Sprecherin der Bundespolizei am Dienstag sagte. Der Mann war vom Landgericht Erfurt wegen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Davon hatte er einen Teil verbüßt, bevor er in sein Heimatland abgeschoben wurde. In solchen Fällen werde die Strafe ausgesetzt und eine Wiedereinreise-Sperre verhängt. Weil der Mann sich nicht daran gehalten habe, müsse er den Rest der Strafe in Deutschland absitzen.