Ein Krebspatient gilt nach fünf Jahren als geheilt, wenn er keine Metastasen und keinen Rückfall hatte. Rechtlich, bei Versicherungen etwa oder Krediten, verfolgt ihn der Krebs ein Leben lang. Ex-Ministerin Kerstin Schreyer will das nicht hinnehmen.

Mit einer Mammografie kann Brustkrebs frühzeitig erkannt werden. Vor allem in frühen Stadien ist die Krankheit heute in den meisten Fällen heilbar.

An diesem Dienstag saß die frühere Bauministerin Kerstin Schreyer (CSU) nach Langem mal wieder mit am Kabinettstisch. Sie kam als einfache Landtagsabgeordnete in die Runde, was unüblich ist. Aber Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte sie dazu gebeten, weil sich das Kabinett mit einem Anliegen befasste, für das sie sich persönlich starkmacht: das Recht auf Vergessen.