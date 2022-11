Interview von Sebastian Beck und Andreas Glas, Essenbach

Nach Monaten des Streits in der Ampel-Koalition hat der Bundestag am Freitag mit den Stimmen von Grünen, SPD und FDP die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke (AKW) Isar 2 bei Landshut, Neckarwestheim 2 und Emsland beschlossen. Zur Sicherung der Stromversorgung sollen sie bis 15. April 2023 in Betrieb bleiben. Die Unionsparteien lehnen diesen "Streckbetrieb" ab und wollen die AKW bis Ende 2024 laufen lassen. Im Zuge des Atomausstiegs hätten die drei letzten deutschen AKW eigentlich Ende 2022 abgeschaltet werden sollen. Carsten Müller, der Kraftwerksleiter von Isar 2, hatte bisher stets zum Streit über die Laufzeitverlängerung geschwiegen.