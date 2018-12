23. Dezember 2018, 14:28 Uhr Kempten Warnung vor Hochwasser

Der Hochwassernachrichtendienst Bayern hat am Sonntag für Teile Bayerns eine amtliche Warnung herausgegeben. In Kempten im Allgäu könnten demnach wegen ergiebigem Dauerregen und Tauwetter Häuser im Bereich der Oberen Iller überschwemmt werden. Es gelten die beiden höchsten Meldestufen drei und vier. "In 24 Stunden fallen ungefähr zwei Drittel von dem, was sonst in einem Monat an Regen fällt", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Auch für die Landkreise Donau-Ries sowie Regensburg, Weiden, Ansbach und Kronach gab der Dienst eine Warnung der Meldestufe zwei heraus.