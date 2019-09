Artikel per E-Mail versenden

Lust auf Süßes hat offenbar einen Fahrraddieb bei seiner Tat überkommen: Außer einem Radl im Wert von etwa 3500 Euro habe ein junger Mann am Freitag auch mehrere Marmeladengläser aus einem unversperrten Kellerabteil in Kempten mitgehen lassen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Genießen konnte der Dieb seine Beute nicht. Denn kurze Zeit später schnappten die Beamten den 18-Jährigen mit dem geklauten Radl. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung stellten sie auch die Marmeladengläser sicher.