So schwer klingt das gar nicht: Den Teig 48 Stunden ruhen lassen, dann 60 Sekunden Backzeit bei 450 Grad Hitze. Aber schwer ist es natürlich, die beste neapolitanische Pizza Deutschlands zu backen, es kommt auf die Zutaten an und das richtige Händchen. Wie bei der Weißwurst halt auch. Die Pizzeria Amore Mio aus Kempten darf sich seit ein paar Wochen mit dem Titel schmücken und die Social-Media-Könner, die hinter dem Lokal stehen, wissen so etwas zu vermarkten. Ananas, so viel steht fest, kommt ihnen nicht auf den Teig, stattdessen handgepresste San Marzano Tomaten und der richtige Mozzarella.