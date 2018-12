11. Dezember 2018, 18:51 Uhr Kempten Paketfahrer zieht blank

Ein Paketfahrer hat in Kempten andere Autofahrer mit nackten Tatsachen beleidigt. Der Bote stellte sein Lieferfahrzeug in einer Einbahnstraße so ab, dass andere Wagen nicht mehr vorbeifahren konnten. Die blockierten Fahrer hupten, während sich der Paketbote in aller Ruhe um die Zustellung einer Sendung kümmerte.

Als der Paketfahrer zurückkam, zog er blank und zeigte den Autofahrern sein Hinterteil. Anschließend beleidigte er die Fahrer noch mit dem Stinkefinger. Der Mitarbeiter des Paketdienstes konnte zunächst unerkannt davonfahren. Die Polizei will nun die Identität des Mannes ermitteln.