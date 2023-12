Von Florian Fuchs, Kempten

Mehr als 30 Jahre hat der Erpresser Postkarten an Firmen versendet, immer mit der Aufforderung, ihm Geld zu schicken, sonst explodiere eine Briefbombe. Nun hat die Kriminalpolizei in Kempten den Tatverdächtigen gefasst: Der 70 Jahre alte Mann lebt im Raum Hannover. Über die Jahre hat er 360 Postkarten verschickt, an Unternehmen in der gesamten Bundesrepublik, teils auch in die Schweiz und nach Österreich. Nie hat er tatsächlich Geld erpresst, nie hat er eine Spur hinterlassen, die die Polizei ihm zuordnen konnte. Durch aufwendige, digitale Massenanalysen von Post im Raum Hannover haben die Fahnder den Mann am Ende doch ermittelt. Der 70-Jährige schweigt, über sein Motiv rätseln die Ermittler.