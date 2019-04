16. April 2019, 18:29 Uhr Kempten Digital-Hörfunk ausgebaut

Im Freistaat sollen vom kommenden Jahr an auch regionale Radiosender überall digital empfangbar sein. "Damit wird Bayern ab 2020 das erste Bundesland sein, in dem alle lokalen UKW-Programme auch in DAB+ ausgestrahlt werden", teilte die Bayerische Landeszentrale für neue Medien mit. Am Dienstag wurde in Kempten DAB+ für das Allgäu gestartet. Die Staatsregierung stellt landesweit lokalen und regionalen Privatsendern Zuschüsse für die Verbreitung digitaler Hörfunkangebote zur Verfügung. Seit 2017 seien 1,5 Millionen Euro geflossen, im Doppelhaushalt 2019/20 seien weitere zwei Millionen Euro eingeplant.