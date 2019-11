Mit einer Messerattacke an einer Schule hat ein junger Mann in Kelheim gedroht - bei seiner Festnahme sind zwei Polizisten und er verletzt worden. Der 21-Jährige hatte am Montag mehreren ehemaligen Mitschülern bei Whatsapp gedroht, sie mit einem Messer zu verletzen, wie die Polizei mitteilte. Weil der Mann in der Berufsschule auftauchte, alarmierte die Schulleitung die Beamten. Noch bevor diese anrückten, war der 21-Jährige wieder verschwunden. Nach einstündiger Fahndung machten ihn Polizisten in Neustadt an der Donau aus. Bei seiner Festnahme gab es eine handfeste Rangelei, bei der zwei Polizisten und der ehemalige Schüler verletzt wurden. In seiner Jackentasche entdeckten die Ermittler ein Küchenmesser.