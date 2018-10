28. Oktober 2018, 18:52 Uhr Keine Verletzten Asylunterkunft in Schwaben abgebrannt

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft im schwäbischen Buch ist ein Schaden von 200 000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Die Ursache für die Flammen war auch am Sonntag noch unklar. Das Haus wurde so stark beschädigt, dass es zunächst nicht betreten werden konnte. In dem Haus lebten ein Ehepaar und sechs Asylbewerber. Der Teil, in dem die Flüchtlinge wohnten, wurde völlig zerstört. Als die Feuerwehr eintraf, brannte der Dachstuhl komplett. Vermutlich sei der Brand im ersten Stock oder im Dachgeschoss des älteren Bauernhauses ausgebrochen, hieß es. "Brandermittler waren bereits vor Ort und haben sich ein erstes Bild gemacht", sagte der Sprecher. Das Feuer in dem Gebäude im Kreis Neu-Ulm war am Freitagabend ausgebrochen.