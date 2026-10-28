Wenige Tage nach dem zerstörerischen Brand am Kehlsteinhaus hoch über Berchtesgaden sollen an diesem Donnerstag erste Sicherungsarbeiten beginnen. Dies hat der lokale Tourismus-Zweckverband Bergerlebnis Berchtesgaden am Mittwoch mitgeteilt. Wenn es das Wetter erlaubt, soll demnach ein Hubschrauber erstes Baumaterial zum 1834 Meter hoch gelegenen Kehlsteinhaus fliegen. Damit soll die Brandruine zunächst abgesperrt und möglichst gegen weiteren Verfall gesichert werden.

Das einstige Teehaus von Adolf Hitler im sogenannten Führersperrgebiet Obersalzberg hatte zuletzt jedes Jahr zwischen Frühjahr und Herbst mehr als 300 000 Besucher angezogen. Zwei Wochen bevor die aktuelle Saison zu Ende gegangen wäre, ist das Haus in der Nacht auf Samstag weitgehend niedergebrannt. Mutmaßlich hat ein offenbar psychisch kranker Mann, der den Einsatzkräften in der Brandnacht auf der gesperrten Zufahrtsstraße auf einem Motorrad entgegenkam, das Feuer gelegt. Der 33-Jährige hat zuletzt in Berlin gelebt, hat aber biografische Bezüge ins Berchtesgadener Land. Derzeit ist er auf richterlichen Beschluss in der geschlossenen Abteilung eines psychiatrischen Krankenhauses untergebracht.

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Auch als Ruine scheint das Kehlsteinhaus immer noch viele Menschen zu faszinieren. Auf den verschiedensten Foren und Kanälen im Internet kursieren zahlreiche Aufnahmen vom völlig zerstörten Inneren des ausgebrannten Hauses. Viele dieser Aufnahmen sind eindeutig als falsch zu erkennen und wurden offenkundig mithilfe künstlicher Intelligenz generiert. Andere hingegen scheinen authentisch zu sein, weshalb die Polizei nicht nur wegen der Brandstiftung ermittelt, sondern zugleich versucht, den oder die Urheber dieser Fotos und Videos zu finden.

Diese Aufnahmen zeigen aus Sicht der Polizei einen abgesperrten Tatort und dürften demnach nicht veröffentlicht werden. Weil die Ruine für Außenstehende praktisch nicht zugänglich war und ist, steht dabei auch die Möglichkeit im Raum, dass die Aufnahmen von Einsatzkräften stammen. In der Nacht auf Samstag und noch bis zum Sonntag waren dort unter anderem rund 200 Mitglieder mehrerer Freiwilliger Feuerwehren und der Bergwacht sowie Polizisten im Einsatz, teils unter schwierigsten Bedingungen.

Die Brandfahnder der Kriminalpolizei haben die Ruine am Kehlstein inzwischen freigegeben. Auch Versicherungsgutachter waren nach Angaben der Polizei schon dort, um sich einen ersten Eindruck von dem mutmaßlichen Millionenschaden zu machen. Eigentümer der Immobilie ist der Freistaat Bayern, der sie der gemeinnützigen Berchtesgadener Landesstiftung dauerhaft zur Nutzung überlassen hat. Diese wiederum hat das Kehlsteinhaus an den lokalen Tourismus-Zweckverband verpachtet, der nun versuchen muss, die Ruine weiträumig abzusperren und die Reste winterfest zu machen, um nicht noch mehr von der ursprünglichen Bausubstanz zu verlieben.

Andere Gebäude wurden nach dem Zweiten Weltkrieg gesprengt – das Kehlsteinhaus nicht

Das Kehlsteinhaus war 1937 und 1938 im Auftrag der NSDAP als Teehaus und Ausflugsziel für Hitler und sein Gefolge vom Obersalzberg errichtet worden. Die Lage und die Architektur waren auf Repräsentation und auf maximalen Eindruck auf Besucher ausgelegt. Andere Gebäude im „Führersperrgebiet“ wurden bei einem britischen Bomberangriff im April 1945 beschädigt und zerstört. Weitere Bauten wurden nach dem Zweiten Weltkrieg gesprengt. Das Kehlsteinhaus blieb davon verschont, worin heutige Historiker auch ein Zugeständnis an die damaligen Lokalpolitiker und an deren Wunsch nach einem Touristenmagneten sehen.

Angesichts der Geschichte des Hauses gibt es unterschiedliche Ansichten zu der Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Form es wieder aufgebaut werden sollte. Manche würden die Reste am liebsten ganz entfernen oder einfach weiter verfallen lassen. Viele Stimmen aus Politik und Erinnerungskultur plädieren hingegen dafür, die verbliebene historische Substanz zu erhalten und zeitgenössisch zu einem angemessenen Erinnerungsort zu ergänzen.