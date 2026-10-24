Das von den Nationalsozialisten errichtete Kehlsteinhaus am Obersalzberg in Berchtesgaden ist in der Nacht zum Samstag durch ein Feuer weitgehend zerstört worden. Die Polizei hält eine Brandstiftung als Ursache für möglich. Eine Person sei festgenommen worden.

Nach Informationen der Bild-Zeitung handelt es sich um einen Motorradfahrer, der der Polizei auf dem Weg zum Einsatzort entgegenkam. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd bestätigte die Festnahme, wollte jedoch keine weiteren Angaben machen. Ob die Person mit dem Brand in Zusammenhang steht, werde noch untersucht. Die Kriminalpolizei Traunstein habe die Ermittlungen übernommen, die Staatsanwaltschaft sei eingeschaltet. Dies sei bei Bränden dieser Größenordnung ein übliches Prozedere.

Gegen 21.15 Uhr hatte der Brandalarm des Kehlsteinhauses ausgelöst. Die Meldung war in der Integrierten Leitstelle im circa 50 Kilometer entfernten Traunstein eingegangen. Um 21.52 Uhr waren die ersten Rettungskräfte eingetroffen, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd mit. Bereits auf dem Weg hätten diese „deutlich sichtbare Flammen im Kehlsteinhaus wahrnehmen“ können.

Gegen 21.15 Uhr löste der Brandalarm aus, wenig später war der Brand von weitem sichtbar. Foto: Ferdinand Dorfler-Farthoefer/AFP

Rund 200 Rettungs- und Einsatzkräfte waren im Einsatz. Foto: Florian Scherer/Bayerisches Rotes Kreuz/via Reuters

Die großen Beschädigungen sind deutlich sichtbar: das Kehlsteinhaus am Samstagmorgen. Foto: Jason Tschepljakow/dpa

Die Anfahrt zum Kehlsteinhaus mit den Löschzügen gestaltete sich wegen der Lage des Gebäudes schwierig. Zudem konnten das nähere Umfeld der Gaststätte sowie das Gebäude selbst nur mir schwerer Atemschutzausstattung betreten werden. Auf dem Obersalzberg liegt bereits Schnee.

Von Verletzten geht die Polizei nicht aus. Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich niemand im Kehlsteinhaus aufgehalten, hieß es. Allerdings konnte das Areal auch am Morgen nur mit schwerem Atemschutz betreten werden, was die Suche erschwerte. Das Lokal war am Freitag geschlossen.

Im Einsatz waren etwa 200 Rettungs- und Einsatzkräfte von Feuerwehren aus sechs Gemeinden, Kreisbrandinspektion, Bayerischem Roten Kreuz, Bergwacht sowie Polizei.

Festnahme nach Feuer im Kehlsteinhaus - Gasthof brennt noch dpa

Das Kehlsteinhaus gehört zu den bekanntesten Ausflugszielen der Region. Laut Internetseite des Zweckverbandes Bergerlebnis Berchtesgaden sollte das Kehlsteinhaus – auch „Eagle’s Nest“ (Adlerhorst) genannt – in dieser Saison noch bis zum 8. November geöffnet sein.

Das Gebäude auf 1834 Metern Höhe ist seit 1952 eine Berggaststätte. Es wurde 1938 fertiggestellt und befand sich in einem abgeriegelten und für die Öffentlichkeit gesperrten Wohn- und Regierungsareal der nationalsozialistischen Führung. Eine Ausstellung dort widmet sich der Geschichte des Gebäudes.

Nach dem Brand wurde das Areal weiträumig abgesperrt. Der Gasthof ist „bis auf Weiteres“ geschlossen, wie auf der Homepage mitgeteilt wird. Nicht betroffen von den Auswirkungen des Brandes ist das NS-Dokumentationszentrum am Obersalzberg.